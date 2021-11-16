Почитатели Бэтмена стремились взглянуть на новый Бэтмобиль на протяжении многих лет с момента первого анонса фильма. И тут стало известно, что сделать это можно будет в Абу-Даби, в тематическом отеле Warner Bros. Если что, то мы уже ищем дешевые билеты на самолет и думаем, как туда отправиться. А пока тебе покажем, ради чего планируем прокрутить эту затею.

Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня

Новый Бэтмобиль отличается от предыдущих

Справедливости ради стоит отметить, что новый Бэтмобиль значительно отличается от всего, что мы видели раньше. Он совсем не похож на авто из фильмов Зака ​​Снайдера или Кристофера Нолана. Эти варианты напоминали минимизированные танки. Версии от Тима Бертона и Джоэла Шумахера казались более мультипликационными, чтобы соответствовать стилистике комиксов.

А вот новый Бетмобиль скорее напоминает маслкар с 60-х – 70-х годов. И в этом совершенно нет ничего плохого. Просто нужно быть морально готовым к тому, что на улице такое авто вряд ли поразит тебя и заставит вытащить смартфон, чтобы сделать фото. Разве что для того, чтобы показать товарищам, как тюнинговать авто не нужно.

Каждый желающий сможет сделать фото с новым Бэтмобилем:

Одна из вещей, которые вам нужно сделать – это костюм Бэтмена. А еще вы должны спроектировать Бэтмобиль. У вас должна быть Пещера Бэтмена. Итак, вы знаете, для меня это было одним из увлекательных моментов, и это произошло еще до того, как мы закончили с последней версией сценария,

– делился однажды впечатлениями Ривз.

Он также добавил, что около года потратили на костюм Бэтмена. И только после этого принялись за Бетмобиль.

Это трудная работа и попытки убедиться, что вы делаете правильные вещи. А потом вы погружаетесь в идею этой машины, которая снова ощущается связанной с этой версией персонажа,

– подчеркивает режиссер.

Новый Бетмобиль выражает брутальность персонажа. А еще делает его не столь сильно оторванным от мира. Готему нужен обновленный герой на обновленном авто. Следовательно, должны признаться, Мэтту Ривзу удалось сделать все для того, чтобы хотя бы не разочаровать поклонников комикса.

Так Бэтмобиль выглядел во время съемок нового "Бэтмена":

Это интересно Темный Рыцарь на дорогах: как менялись автомобили Бэтмена в кино