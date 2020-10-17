Ми досі засмучені, що прем'єру фільму про Бетмена з Робертом Паттінсоном перенесли на 2022 рік. Але з іншого боку, у нас тепер є достатньо часу, аби передивитися всі стрічки про Темного Лицаря, а також дізнатися про нього щось цікаве. Men 24 розповість тобі про те, як змінювалися автомобілі Бетмена за майже 80 років!

Популярний у всьому світі герой Бетмен з'явився ще у 1938 році. І привертав увагу він не лише своїм костюмом, а й автомобілями, на яких пересувався нічним Готемом. Men 24 проводить тобі екскурс в історію автівок Темного Лицаря. Деякі з них відверто вражають!

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Ясна річ, що творці коміксів могли намалювати все, що душі заманеться. Втілити ж у життя фантазії митців виявилося не так уже й просто. Втім, це не завадило Бетмену розсікати дорогами на ексцентричних автівках, які могли хіба приснитися.



Інфографіка з автомобілями Бетмена

Якими ж були автомобілі Бетмена в кіно

Cadillac 1938 року став першим доопрацьованим автомобілем, на якому їздив Бетмен в кіно. Стрічка вийшла на екрани у 1943 році.

Стрічка 1949 року показала нам Mercury Convertible, зроблений спеціально для зйомок Бетмена.

Справжній футуристичний автомобіль для Бетмена з'явився у фільмі 1966 року. Цей суперкар – концепт Форда Lincoln Futura. Його зібрали у середині 50-х років. Можемо собі лише уявити здивування глядачів, які побачили цю машину на екранах.

Ще один суперкар для Бетмена. Він став справжньою легендою як кіно, так і автомобілебудування. За його кермом, до слова, виконавець головної ролі Адам Вест.

Над дизайном цієї автівки працював Джордж Барріс, усміхнений чоловік у білому костюмі. Зауважимо, що оригінальне авто у 2013 році пішло з молотка за 4,6 мільйона доларів США.

Спеціально для фільму Тіма Бертона зробили суперавтомобіль Бетмена у 1989 році. Виглядає він приголомшливо. Автівка оснащена реактивним двигуном. А побудована вона на основі Chevrolet Impala.

Не дивно, що на репліках цього автомобіля обожнюють розсікати дорогами арабські шейхи. Оригінал же зберігається у музеї в Лос-Анджелесі.

Для стрічки 1995 року створили нове авто. Над його дизайном працювала Барбара Лінг. Не авто, а одна суцільна неонова вивіска.

У картині 1997 року, в якій головну роль виконав Джордж Клуні, глядачі побачили нове авто Бетмена. І це був реальний суперкар, який міг розганятися до 350 кілометрів на годину.

А ця автівка, яка більше нагадує танк, з'явилася у фільмах про Темного Лицаря.

У фільмі "Бетмен проти Супермена" 2016 року на екранах з'явилася просунутіша модифікація автівки. І вона теж вражає!

А який автомобіль з фільмів про Бетмена тобі сподобався найбільше? Ми в захваті від машини, яку підготували для картини Тіма Бертона.

А тут ти можеш подивитися документальний фільм про автомобілі Бетмена:

Усі фото з відкритих джерел

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