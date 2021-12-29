На спокусливому кадрі Даша Трегубова позує у мереживній спідній білизні. І від цієї світлини, будемо відвертими, просто неможливо відірвати погляду.

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Не дивно, що публікація зірки надзвичайно припала до душі її підписникам. Вони не лише були щедрими на лайки, а й буквально засипали красуню коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Надзвичайна Даша";

"Це дуже красиво";

"Це просто незаконно";

"Шикарні ноги, красуне";

"Не дівчина, а полум'я";

"Щось спекотно дуже";

"Я перепрошую, але що це за вогняна кішечка";

"Даша, ви прекрасна";

"Вишукано та гаряче";

"Ви божественна";

"Яка казкова краса";

"Ви чарівна та сексуальна".



Даша Трегубова приміряла мереживну спідню білизну / Фото з інстаграму Трегубової

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Даша Трегубова однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. А ще не полінуйся поставити лайки під останніми публікаціями спокусливої української ведучої й актриси. Тобі не складно, а їй точно буде приємно.