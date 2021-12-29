На соблазнительном кадре Даша Трегубова позирует в кружевном нижнем белье. И от этой фотографии, будем откровенны, просто невозможно оторвать взгляда.

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Неудивительно, что публикация звезды очень пришлась по душе ее подписчикам. Они не только были щедры на лайки, но и буквально засыпали красотку комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Чрезвычайная Даша";
  • "Это очень красиво";
  • "Это просто незаконно";
  • "Шикарные ноги, красавица";
  • "Не девушка, а пламя";
  • "Что-то жарко очень";
  • "Я извиняюсь, но что это за огненная кошечка";
  • "Даша, вы прекрасна";
  • "Изысканно и горячо";
  • "Вы божественная";
  • "Какая сказочная красота";
  • "Вы обаятельна и сексуальна".

Даша Трегубова снялась в эротическом белье
Даша Трегубова примерила кружевное нижнее белье / Фото с инстаграма Трегубовой

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Даша Трегубова однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. А еще не поленись поставить лайки под последними публикациями соблазнительной украинской ведущей и актрисы. Тебе не сложно, а ей точно будет приятно.