На соблазнительном кадре Даша Трегубова позирует в кружевном нижнем белье. И от этой фотографии, будем откровенны, просто невозможно оторвать взгляда.
Стоит внимания Nemiroff будет согревать посетителей новогодней ярмарки в Киеве авторскими горячими коктейлями
Неудивительно, что публикация звезды очень пришлась по душе ее подписчикам. Они не только были щедры на лайки, но и буквально засыпали красотку комментариями. Традиционно лови лучшие из них:
- "Чрезвычайная Даша";
- "Это очень красиво";
- "Это просто незаконно";
- "Шикарные ноги, красавица";
- "Не девушка, а пламя";
- "Что-то жарко очень";
- "Я извиняюсь, но что это за огненная кошечка";
- "Даша, вы прекрасна";
- "Изысканно и горячо";
- "Вы божественная";
- "Какая сказочная красота";
- "Вы обаятельна и сексуальна".
Даша Трегубова примерила кружевное нижнее белье / Фото с инстаграма Трегубовой
Тебе понравится Крошечный купальник едва удержал ягодицы: горячее фото Катарины Мазепы
Даша Трегубова однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. А еще не поленись поставить лайки под последними публикациями соблазнительной украинской ведущей и актрисы. Тебе не сложно, а ей точно будет приятно.