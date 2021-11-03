Комплексом вправ поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Для їх виконання тобі не потрібен жодний інвентар. Лише хороший настрій, зручний одяг і взуття, а також бажання працювати над собою.
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"Ось пікантне тренування для твоїх грудей / плечей / трицепсів / кора. Увага: весь час тримай стегна перпендикулярно до землі, щоб м'язи кора залишалися в дії", – рекомендує тренер.
Ми ж нагадуємо, що надзвичайно важливо розігрітися перед тренуванням. Це не лише дозволить мінімізувати ризики травматизму, а й позитивно вплине на результати.
Як накачати верхню частину тіла – вибухове тренування
- Відтискання з підйомом
- Відтискання на похилій лаві з дотиками до плечей
- Зворотні відтискання на похилій лаві (обличчям донизу)
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Це цікаво Як накачати широкі та сильні плечі: потужний комплекс вправ від тренера
Ці вправи можна виконувати окремо, як суперсет, а також додати до свого звичного розпорядку тренувань. У другому сценарії це дозволить урізноманітнити рутину побудови тіла власної мрії.
Текст публікації Ніка Волкера
Прокачуємо верхню частину тіла!
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Ось пікантне тренування для твоїх грудей / плечей / трицепсів / кора. Увага: весь час тримай стегна перпендикулярно до землі, щоб м'язи кора залишалися в дії.
Відтискання з підйомом
Відтискання на похилій лаві з дотиками до плечей
Зворотні відтискання на похилій лаві
Останній слайд – якщо ти тут новачок, важливо не забувати веселитися. Фітнес не повинен бути лякаючим. Насолоджуйся собою та насолоджуйся процесом!