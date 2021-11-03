Комплексом вправ поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Для їх виконання тобі не потрібен жодний інвентар. Лише хороший настрій, зручний одяг і взуття, а також бажання працювати над собою.

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"Ось пікантне тренування для твоїх грудей / плечей / трицепсів / кора. Увага: весь час тримай стегна перпендикулярно до землі, щоб м'язи кора залишалися в дії", – рекомендує тренер.

Ми ж нагадуємо, що надзвичайно важливо розігрітися перед тренуванням. Це не лише дозволить мінімізувати ризики травматизму, а й позитивно вплине на результати.

Як накачати верхню частину тіла – вибухове тренування

  • Відтискання з підйомом
  • Відтискання на похилій лаві з дотиками до плечей
  • Зворотні відтискання на похилій лаві (обличчям донизу)

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

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Ці вправи можна виконувати окремо, як суперсет, а також додати до свого звичного розпорядку тренувань. У другому сценарії це дозволить урізноманітнити рутину побудови тіла власної мрії.

Текст публікації Ніка Волкера

Прокачуємо верхню частину тіла!

Проведи по екрану / збережи / поділися!

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Ось пікантне тренування для твоїх грудей / плечей / трицепсів / кора. Увага: весь час тримай стегна перпендикулярно до землі, щоб м'язи кора залишалися в дії.

Відтискання з підйомом
Відтискання на похилій лаві з дотиками до плечей
Зворотні відтискання на похилій лаві

Останній слайд – якщо ти тут новачок, важливо не забувати веселитися. Фітнес не повинен бути лякаючим. Насолоджуйся собою та насолоджуйся процесом!