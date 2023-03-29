Маємо стратегію, яка може допомогти тобі це зробити. Причому не доведеться зазнавати тиску, йти на жертви, ігнорувати свої індивідуальні особливості тощо – а цілком навпаки!

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Бо насправді з тобою все гаразд. Просто потрібно знати, до якого хронотипу ти належиш. І враховувати його під час планування свого дня.

Що таке хронотипи

Все зводиться до циркадного (добового) ритму, тобто біологічного годинника, на який реагує наш організм. З віком це стає більш помітним. Скажімо, людина інтуїтивно прокидається в один і той самий час щодня, навіть на вихідних, коли можна довше поспати. Або апетит прокидається завжди в один час.

Якщо ти живеш з батьками, другою половинкою чи сусідами по кімнаті, то точно помічав, що не всі мають однакові біоритми. До прикладу – батько прокидається о 6 ранку і вже готовий розпочати свій день, а от брат постійно відкладає будильник, поки нарешті не прокинеться з криками "котра година".

На думку американського психолога Майкла Бреуса, є 4 різні хронотипи, і кожна людина схильна до якогось з них. Як еталон чи зразок Бреус використав біоритми левів, ведмедів, вовків і дельфінів. Далі – докладніше про кожен.

Які існують хронотипи та як використовувати свій

В інтернеті є тести для визначення хронотипу, але чому б не прочитати тут основні характеристики кожного з них? А також кілька порад, щоб ти знав, як використовувати свій біоритм для підвищення продуктивності.



Хронротип – Лев / Фото freepik

Лев

Це типові котячі – ті, хто схильний прокидатися першим вранці, ще до того, як дзвонить будильник. Це люди, чий пік енергії припадає на ранок, тому дуже ймовірно, що із заходом сонця їхня енергія буде слабшати.

Час прокидатися – близько 5 ранку.

Пік енергії – між 6 і 11.

Час спати – між 20 і 21.

Якщо це твоя категорія, то сміливо прокидайся о 5 і твій день буде максимально продуктивним. Тільки ти повинен пам'ятати, що ключ до успіху – це послідовність!

Якщо хочеш бути успішним, маєш поважати власний графік. Сьогодні ти можеш бути найпродуктивнішою людиною на планеті, але якщо не виспишся – вже завтра твоя активність впаде до нуля.

Дуже важливо, щоб ти визначив та виконав найскладніші (які вимагають повної уваги) завдання на початку дня. А вже пообіді можна перейти до простих справ зі списку, на вечір залишивши відпочинок та розваги.



Хронротип – Ведмідь / Фото freepik

Ведмідь

Цей тип найпоширеніший – понад половина людей ідентифікують себе з ним. Як і ведмеді, чоловіки цього хронотипу можуть мати денну і нічну активність. Проте оптимізувати графік відповідно до своїх потреб елементарно.

Час прокидатися – на світанку, після 7, або й пізніше.

Пік енергії – між 9 і 12.

Час спати – між 21 і 22.

Ті, хто може спокійно спати понад 8 годин, легко вирізняються з-поміж інших людей. Якщо це про тебе, але ти хочеш бути продуктивнішим, головне завдання – прокидатися, щойно спрацьовує будильник.

Як цього досягти? В ідеалі, треба створити простір, в якому пріоритетом є твій відпочинок: чисті свіжі простирадла, кімната якомога далі від подразників, яка дозволяє заснути, щойно ти лягаєш.

Також попрощайся з телефоном біля ліжка. Якщо ти будеш дотримуватися свого циклу сну, тобі буде легше прокидатися, а отже – ефективніше проводити день.



Хронротип – Вовк / Фото freepik

Вовк

Вовки – істоти нічні, тож якщо ти теж нічний і тобі теж важко прокидатися – майже напевно, що це твій хронотип. Вовки зазвичай відчувають піки активності вночі. А в ранні години, навіть якщо й намагаються, не реагують ні на що. Для вовка встати о 5 ранку просто неможливо, навіть якщо він рано ляже спати.

Час прокидатися – пізно.

Пік енергії – між 19 та 21.

Час спати – між 1 та 2.

Цей хронотип складний, але якщо ти належиш до нього, то цілком можеш покращити свою продуктивність. Секрет у тому, щоб бути організованим.

Наприклад, шукати роботу, яка дозволяє прокидатися пізніше – ми живемо в глобалізованому світі, де продуктивність вийшла за межі часових поясів.

Якщо це не варіант, то спробуй використовувати свої найбільш енергійні години для розв'язання найскладніших завдань, а також для підготовки до наступного дня – щоб зранку було легше вийти з дому (наприклад, залишити готовий сніданок поруч із робочим рюкзаком та одягом на день).



Хронротип – Дельфін / Фото freepik

Дельфін

Дельфіни сплять половиною свого мозку, тобто інша половина залишається активною під час відпочинку. Тому ці ссавці асоціюються з легким хронотипом сну. Тобі важко заснути, а коли нарешті вдається, то ти прокидаєшся від найменшого подразника? Часто буває безсоння і відчуття, що відпочити не вдається за будь-яких зусиль? Тоді дельфін – це твій хронотип.

Час прокидатися – природно, рано.

Пік енергії – опівдні.

Час спати – досить нерегулярно.

Цей хронотип може здатися досить хаотичним, але є прості варіанти дій, які допоможуть бути продуктивнішим – тепер, коли відома проблема.

По-перше, треба бути максимально обережним зі своїм циклом сну. І з наближенням ночі усунути фактори, які відвертають увагу, такі як телевізор і телефон. А замість цього краще обрати, наприклад, медитацію, щоб уповільнити мозкову активність.

По-друге, починай день із зарядки чи тренування та гарного сніданку. Також подумай про те, щоб подрімати кілька разів упродовж дня, прогулятися або просто знайти час, щоб відпочити від зовнішніх подразників.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.