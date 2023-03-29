Маємо стратегію, яка може допомогти тобі це зробити. Причому не доведеться зазнавати тиску, йти на жертви, ігнорувати свої індивідуальні особливості тощо – а цілком навпаки!
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Бо насправді з тобою все гаразд. Просто потрібно знати, до якого хронотипу ти належиш. І враховувати його під час планування свого дня.
Що таке хронотипи
Все зводиться до циркадного (добового) ритму, тобто біологічного годинника, на який реагує наш організм. З віком це стає більш помітним. Скажімо, людина інтуїтивно прокидається в один і той самий час щодня, навіть на вихідних, коли можна довше поспати. Або апетит прокидається завжди в один час.
Якщо ти живеш з батьками, другою половинкою чи сусідами по кімнаті, то точно помічав, що не всі мають однакові біоритми. До прикладу – батько прокидається о 6 ранку і вже готовий розпочати свій день, а от брат постійно відкладає будильник, поки нарешті не прокинеться з криками "котра година".
На думку американського психолога Майкла Бреуса, є 4 різні хронотипи, і кожна людина схильна до якогось з них. Як еталон чи зразок Бреус використав біоритми левів, ведмедів, вовків і дельфінів. Далі – докладніше про кожен.
Які існують хронотипи та як використовувати свій
В інтернеті є тести для визначення хронотипу, але чому б не прочитати тут основні характеристики кожного з них? А також кілька порад, щоб ти знав, як використовувати свій біоритм для підвищення продуктивності.
Хронротип – Лев / Фото freepik
Лев
Це типові котячі – ті, хто схильний прокидатися першим вранці, ще до того, як дзвонить будильник. Це люди, чий пік енергії припадає на ранок, тому дуже ймовірно, що із заходом сонця їхня енергія буде слабшати.
- Час прокидатися – близько 5 ранку.
- Пік енергії – між 6 і 11.
- Час спати – між 20 і 21.
Якщо це твоя категорія, то сміливо прокидайся о 5 і твій день буде максимально продуктивним. Тільки ти повинен пам'ятати, що ключ до успіху – це послідовність!
Якщо хочеш бути успішним, маєш поважати власний графік. Сьогодні ти можеш бути найпродуктивнішою людиною на планеті, але якщо не виспишся – вже завтра твоя активність впаде до нуля.
Дуже важливо, щоб ти визначив та виконав найскладніші (які вимагають повної уваги) завдання на початку дня. А вже пообіді можна перейти до простих справ зі списку, на вечір залишивши відпочинок та розваги.
Хронротип – Ведмідь / Фото freepik
Ведмідь
Цей тип найпоширеніший – понад половина людей ідентифікують себе з ним. Як і ведмеді, чоловіки цього хронотипу можуть мати денну і нічну активність. Проте оптимізувати графік відповідно до своїх потреб елементарно.
- Час прокидатися – на світанку, після 7, або й пізніше.
- Пік енергії – між 9 і 12.
- Час спати – між 21 і 22.
Ті, хто може спокійно спати понад 8 годин, легко вирізняються з-поміж інших людей. Якщо це про тебе, але ти хочеш бути продуктивнішим, головне завдання – прокидатися, щойно спрацьовує будильник.
Як цього досягти? В ідеалі, треба створити простір, в якому пріоритетом є твій відпочинок: чисті свіжі простирадла, кімната якомога далі від подразників, яка дозволяє заснути, щойно ти лягаєш.
Також попрощайся з телефоном біля ліжка. Якщо ти будеш дотримуватися свого циклу сну, тобі буде легше прокидатися, а отже – ефективніше проводити день.
Хронротип – Вовк / Фото freepik
Вовк
Вовки – істоти нічні, тож якщо ти теж нічний і тобі теж важко прокидатися – майже напевно, що це твій хронотип. Вовки зазвичай відчувають піки активності вночі. А в ранні години, навіть якщо й намагаються, не реагують ні на що. Для вовка встати о 5 ранку просто неможливо, навіть якщо він рано ляже спати.
- Час прокидатися – пізно.
- Пік енергії – між 19 та 21.
- Час спати – між 1 та 2.
Цей хронотип складний, але якщо ти належиш до нього, то цілком можеш покращити свою продуктивність. Секрет у тому, щоб бути організованим.
Наприклад, шукати роботу, яка дозволяє прокидатися пізніше – ми живемо в глобалізованому світі, де продуктивність вийшла за межі часових поясів.
Якщо це не варіант, то спробуй використовувати свої найбільш енергійні години для розв'язання найскладніших завдань, а також для підготовки до наступного дня – щоб зранку було легше вийти з дому (наприклад, залишити готовий сніданок поруч із робочим рюкзаком та одягом на день).
Хронротип – Дельфін / Фото freepik
Дельфін
Дельфіни сплять половиною свого мозку, тобто інша половина залишається активною під час відпочинку. Тому ці ссавці асоціюються з легким хронотипом сну. Тобі важко заснути, а коли нарешті вдається, то ти прокидаєшся від найменшого подразника? Часто буває безсоння і відчуття, що відпочити не вдається за будь-яких зусиль? Тоді дельфін – це твій хронотип.
- Час прокидатися – природно, рано.
- Пік енергії – опівдні.
- Час спати – досить нерегулярно.
Цей хронотип може здатися досить хаотичним, але є прості варіанти дій, які допоможуть бути продуктивнішим – тепер, коли відома проблема.
По-перше, треба бути максимально обережним зі своїм циклом сну. І з наближенням ночі усунути фактори, які відвертають увагу, такі як телевізор і телефон. А замість цього краще обрати, наприклад, медитацію, щоб уповільнити мозкову активність.
По-друге, починай день із зарядки чи тренування та гарного сніданку. Також подумай про те, щоб подрімати кілька разів упродовж дня, прогулятися або просто знайти час, щоб відпочити від зовнішніх подразників.