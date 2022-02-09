Комплексом упражнений поделился тренер Дэниел Энтони. С их помощью ты можешь накачать сильные и рельефные ноги. А мы знаем, что им внимания уделяют часто меньше, чем бицепсам и прессу.

Стоит внимания Качественная – не замерзает: разрушаем этот и другие популярные мифы о водке

Попробуй эту убийственную тренировку для ног, чтобы накачать большие ноги. Поделись и сохрани, если тебе или твоему другу нужна помощь в увеличении объемов ног,

– говорит тренер.

Как накачать ноги – комплекс упражнений

Напоминаем о важности разминки перед выполнением упражнения. Она позволит не только улучшить результаты, но и избежать травматизма. Так что не ленись, если хочешь работать над своим телом без вынужденных остановок.

1. Приседания Смита

Задача: выполни 3 подхода по 10 повторений

2. Очередные выпады Смита

Задача: выполни 3 подхода по 8 повторений на каждую ногу

3. Приседания Сумо

Задача: выполни 3 подхода по 10 повторений

4. Стационарный выпад

Задача: выполни 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Эти упражнения ты можешь выполнять как суперсет, так и добавить в свою тренировочную рутину. В первом случае тебе нужно выполнять упражнения с минимальным количеством отдыха между кругами. Во втором у тебя будет возможность разнообразить работу в зале.

Тебе понравится Ты все делал не так: тренер показал, как правильно подтягиваться

Айда вместе с Men 24 работать над своим телом. Не останавливайся и будь всегда на высоте. Стань лучшей версией себя вчерашнего. Гарантируем, тебе понравится результат!

Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео:

Текст публикации Дэниела Энтони:

Попробуйте эту убийственную тренировку для ног, чтобы накачать большие ноги! Поделитесь и сохраните, если вам или вашему другу нужна помощь в увеличении объема ноги.

Упражнение 1: Приседания Смита – 3 подхода по 10 повторений

Упражнение 2: Сменные обратные выпады Смита – 3 подхода по 8 повторений (каждая нога)

Упражнение 3: Приседания Смита-Сумо – 3 подхода по 10 повторений