Комплексом упражнений поделился тренер Дэниел Энтони. С их помощью ты можешь накачать сильные и рельефные ноги. А мы знаем, что им внимания уделяют часто меньше, чем бицепсам и прессу.
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Попробуй эту убийственную тренировку для ног, чтобы накачать большие ноги. Поделись и сохрани, если тебе или твоему другу нужна помощь в увеличении объемов ног,
– говорит тренер.
Как накачать ноги – комплекс упражнений
Напоминаем о важности разминки перед выполнением упражнения. Она позволит не только улучшить результаты, но и избежать травматизма. Так что не ленись, если хочешь работать над своим телом без вынужденных остановок.
1. Приседания Смита
- Задача: выполни 3 подхода по 10 повторений
2. Очередные выпады Смита
- Задача: выполни 3 подхода по 8 повторений на каждую ногу
3. Приседания Сумо
- Задача: выполни 3 подхода по 10 повторений
4. Стационарный выпад
- Задача: выполни 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Эти упражнения ты можешь выполнять как суперсет, так и добавить в свою тренировочную рутину. В первом случае тебе нужно выполнять упражнения с минимальным количеством отдыха между кругами. Во втором у тебя будет возможность разнообразить работу в зале.
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Текст публикации Дэниела Энтони:
Попробуйте эту убийственную тренировку для ног, чтобы накачать большие ноги! Поделитесь и сохраните, если вам или вашему другу нужна помощь в увеличении объема ноги.
Упражнение 1: Приседания Смита – 3 подхода по 10 повторений
Упражнение 2: Сменные обратные выпады Смита – 3 подхода по 8 повторений (каждая нога)
Упражнение 3: Приседания Смита-Сумо – 3 подхода по 10 повторений
Упражнение 4: Стационарный выпад – 3 подхода по 10 повторений (каждая нога)