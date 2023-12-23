Це повернення було палким і драматичним, що й засвідчило відео з "Оріона". Капсула зафіксувала своє страхітливе занурення в атмосферу Землі, що залишило по собі в небі вогняний слід.

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Який вигляд мало вогняне повернення "Оріона" з Місяця

Місія Artemis 1 стартувала 16 листопада 2022 року, коли мегаракета Space Launch System (SLS) запустила ракету-носій Orion без екіпажу з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Це був перший в історії запуск для SLS, найпотужнішої ракети, яка зараз експлуатується, і лише другий для Orion. Капсула успішно здійснила короткий тестовий політ на навколоземну орбіту у 2014 з ракетою Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance.

Капсула успішно здійснила короткий тестовий політ на навколоземну орбіту у 2014 з ракетою Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance. Artemis 1 Orion прибув на орбіту Місяця 25 листопада 2022 і пробув там майже тиждень. 11 грудня капсула врізалася в густу атмосферу нашої планети на швидкості близько 40 000 кілометрів на годину, що стало серйозним випробуванням для її теплового екрана – найбільшого з будь-коли створених.

У НАСА опублікували ці дивовижні кадри в однохвилинному кліпі на X (раніше відомий як твітер):

Повне 25-хвилинне відео входження Orion в атмосферу також можна побачити. До слова, екран витримав, але не бездоганно. Частина матеріалу випарувалася інакше та у більшій кількості, ніж передбачали комп'ютерні моделі та наземні випробування.