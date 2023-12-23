Это возвращение было страстным и драматичным, что и показало видео с "Ориона". Капсула зафиксировала свое ужасающее погружение в атмосферу Земли, что оставило после себя в небе огненный след.
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Как выглядело огненное возвращение "Ориона" с Луны
Миссия Artemis 1 стартовала 16 ноября 2022 года, когда мегаракета Space Launch System (SLS) запустила ракету-носитель Orion без экипажа из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
- Это был первый в истории запуск для SLS, мощнейшей ракеты, которая сейчас эксплуатируется, и только второй для Orion. Капсула успешно совершала короткий тестовый полет на околоземную орбиту в 2014 году с ракетой Delta IV Heavy компании United Launch Alliance.
- Artemis 1 Orion прибыл на орбиту Луны 25 ноября 2022 года и пробыл там почти неделю. 11 декабря капсула врезалась в густую атмосферу нашей планеты на скорости около 40 000 километров в час, что явилось серьезным испытанием для ее теплового экрана – крупнейшего из когда-либо созданных.
В НАСА опубликовали эти удивительные кадры в одноминутном клипе на X (ранее известный как твиттер):
Полное 25-минутное видео вхождения Orion в атмосферу также можно увидеть. К слову, экран выдержал, но не безупречно. Часть материала испарилась иначе и в большем количестве, чем предполагали компьютерные модели и наземные испытания.
- Сейчас НАСА готовится к "Артемиде-2", первому полету с экипажем в рамках программы. Для него также используют SLS и Orion. Миссия отправит 4 астронавтов в путешествие вокруг Луны и обратно на Землю. Запуск запланирован на 2024 год. А за ним последует Артемида-3, которая высадит астронавтов на поверхность Луны в конце 2025 или 2026.
- Общий план "Артемида" предусматривает установление постоянного, устойчивого человеческого присутствия на Луне и вокруг нее до конца 2020-х годов. А навыки и знания, полученные в процессе, помогут человечеству совершить прыжок на Марс в ближайшие десятилетия.