Ми звернемо увагу на 6 червоних прапорців. Їхня наявність має спонукати задуматися, чи з тією дівчиною ти почав стосунки. Ймовірно, нічого доброго з вашої пари не вийде.

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1. Вона не докладає зусиль

Стосунки вимагають зусиль від обох партнерів. Якщо ти єдиний, хто керує стосунками, а твоя партнерка не докладає жодних зусиль, вона не та, хто тобі потрібен. Якщо тобі постійно бракує спілкування, і ти відчуваєш, що твої думки та почуття не визнають і не цінують, це може бути тривожним сигналом. Докладання зусиль – це дорога з двостороннім рухом, і якщо вона не йде тобі назустріч, задумайся!

2. Вона ігнорує тебе

Якщо ти відчуваєш себе емоційно ізольованим або ігнорованим, а твоя партнерка не розуміє тебе та не співчуває тобі, це може призвести до відчуття роз'єднаності. Якщо ти постійно відчуваєш, що тобою нехтують, вона не для тебе.



Якщо тобою нехтують – це дуже недобре / Фото freepik

3. Вона не довіряє тобі

Довіра – це основа здорових стосунків. Якщо вона не довіряє тобі та постійно сумнівається, вона не для тебе. Якщо вона не довіряє твоїм рішенням і твоїм інстинктам, і ти відчуваєш себе відсунутим на другий план, тобі варто задуматися.

4. Вона не поважає тебе

Якщо вона не поважає тебе і ти стикаєшся з будь-якою формою насильства, емоційного чи фізичного, це явна ознака того, що ваші стосунки нездорові і вона тобі не підходить. Відсутність поваги – це найбільший червоний прапор, і ти повинен зробити крок убік!

5. Вона змушує тебе почуватися погано

Якщо твоя партнерка постійно змушує тебе почуватися погано, критикує тебе або підриває твою самооцінку, це ознака того, що вона тобі не підходить. Здорові стосунки повинні підіймати та підтримувати тебе, а не пригнічувати або змушувати сумніватися у власній цінності та значущості.



Поруч із нею ти почуваєш себе погано / Фото drobotdean

6. Вона принижує тебе перед іншими

Якщо вона принижує тебе перед друзями або родиною своїми жартами і неповагою, це може бути важливим показником того, що вона тобі не підходить. Це свідчить про те, що вона не виявляє поваги та вдячності до тебе. Таким чином, вона дає можливість іншим також не поважати тебе!

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Червоний прапорець може бути один. Або їх може бути відразу кілька. Хай там як, ти не повинен нехтувати собою на користь побудові стосунків. Іноді краще залишатися самотнім, але зберегти при цьому гідність та повагу до себе.