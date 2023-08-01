Мы обратим внимание на 6 красных флажков. Их наличие должно побуждать задуматься, с той ли девушкой ты начал отношения. Вероятно, ничего хорошего из вашей пары не получится.

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1. Она не прилагает усилий

Отношения требуют усилий обоих партнеров. Если ты единственный, кто руководит отношениями, а твоя партнерша не прилагает никаких усилий, она не та, кто тебе нужен. Если тебе постоянно не хватает общения, и ты чувствуешь, что твое мнение и чувства не признают и не ценят, это может быть тревожным сигналом. Приложение усилий – это дорога с двусторонним движением, и если она не идет тебе навстречу, задумайся!

2. Она игнорирует тебя

Если ты чувствуешь себя эмоционально изолированным или игнорированным, а твоя партнерша не понимает тебя и не сочувствует тебе, это может привести к ощущению разобщенности. Если ты постоянно чувствуешь, что тобой пренебрегают, она не для тебя.



Если тобой пренебрегают – это очень нехорошо / Фото freepik

3. Она не доверяет тебе

Доверие – это основа здоровых отношений. Если она не доверяет тебе и постоянно сомневается, она не для тебя. Если она не доверяет твоим решениям и твоим инстинктам, и ты чувствуешь себя отодвинутым на второй план, тебе следует задуматься.

4. Она не уважает тебя

Если она не уважает тебя и ты сталкиваешься с любой формой насилия, эмоционального или физического, это очевидный признак того, что ваши отношения нездоровы и она тебе не подходит. Отсутствие уважения – это самый красный флаг, и ты должен сделать шаг в сторону!

5. Она заставляет тебя чувствовать себя плохо

Если твоя партнерша постоянно заставляет тебя чувствовать себя плохо, критикует тебя или подрывает твою самооценку, это признак того, что она тебе не подходит. Здоровые отношения должны поднимать и поддерживать тебя, а не угнетать или заставлять сомневаться в собственной ценности и значимости.



Рядом с ней ты чувствуешь себя плохо / Фото drobotdean

6. Она унижает тебя перед другими

Если она унижает тебя перед друзьями или семьей своими шутками и неуважением, это может являться важным показателем того, что она тебе не подходит. Это свидетельствует о том, что она не проявляет уважения и признательности к тебе. Таким образом, она дает возможность другим тоже не уважать тебя!

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Красный флажок может быть один. Или их может быть сразу несколько. Как бы то ни было, ты не должен пренебрегать собой в пользу построения отношений. Иногда лучше оставаться одиноким, но сохранить при этом достоинство и уважение к себе.