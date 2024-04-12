Вони не тільки успішні чоловіки, а й друзі та фанати читання. Баффет і Гейтс не раз розповідали у мережі про те, як книги вплинули на їхнє життя та кар'єру.

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У Гейтса навіть є блог (Gates Notes), де в одному з розділів він розповідає про книги, які його надихали, давали важливі уроки й допомагали залишатися актуальним, творчим і мотивованим.

Баффет радив Гейтсу найкращу бізнес-книгу для успіху: що це за твір

У блозі є нотатка, присвячена книзі, яку Білл Гейтс вважає найкращою бізнес-книгою всіх часів і народів. Що цікаво, ця ж книга є улюбленою для Воррена Баффета, якого вважають одним з найрозумніших і найгеніальніших бізнесменів. Саме "Оракул Омахи", як називають Баффета, порадив цю книгу Гейтсу.

Невдовзі після того, як я познайомився з Ворреном Баффетом у 1991 році, я попросив його порекомендувати свою улюблену бізнес-книгу. "Це "Бізнес-пригоди" Джона Брукса, – сказав він. – Я надішлю тобі примірник". Я був заінтригований: раніше ніколи не чув про Джона Брукса,

– написав Гейтс у блозі.

Гейтс каже, що після прочитання цієї книги Брукс став його улюбленим бізнес-автором. І хоча минули десятки років відтоді, як він вперше прочитав цю книгу, вона залишається однією з найкращих і найактуальніших.

Це правда, багато деталей бізнесу змінилися. Але фундаментальні основи – ні,

– наголосив Гейтс.

Глибокі бізнес-ідеї Брукса так само актуальні сьогодні, як і тоді. За довговічністю "Бізнес-пригоди" стоять поряд з "Розумним інвестором" Бенджаміна Грема, книгою 1949 року, яку Воррен Баффет називає найкращою книгою про інвестиції.

На шляху до успіху завжди потрібно вчитися, думати та заглиблюватися в тему / Фото freepik

Зауважмо, Білл Гейтс не рекомендує книги легковажно, він говорить тільки про найкращі, ті, які найбільше сподобалися, і ті, які дійсно змінили життя. А книги, схвалені одним із геніїв інвестицій та бізнесу, яким є й Баффет, дійсно варті прочитання.

А книги, схвалені одним із геніїв інвестицій та бізнесу, яким є й Баффет, дійсно варті прочитання. Але, застерігає Гейтс, ці книги не є книгами "як зробити", вони змушують думати, заглиблюватися, знаходити уроки успіху, що також дуже корисно для мозку, пам'яті, уваги й навчання.

"Бізнес-пригоди" – це книга про сильні та слабкі сторони лідерів у складних обставинах, а також про деталі того чи іншого бізнесу. У цьому сенсі вона залишається актуальною не всупереч своєму віку (вперше опублікована у 1969 – Men), а завдяки йому. Твір Джона Брукса – про людську природу, і саме тому він витримав випробування часом", – підсумував Гейтс.