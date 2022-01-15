Ні, звісно, це не про неспортивну поведінку. Радше цілком навпаки. Розповімо про кілька таких випадків на Men 24.
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Еудженіо Монті
Це сталося на Олімпіаді в Інсбруку, Австрія, 1964 року. Під час змагання двійок у бобслеї у вирішальний момент зав'язалася гостра боротьба між парами італійців та британців.
- Двійка Еудженіо Монті з Італії лідирувала. А у головних конкурентів – Ентоні Неша та Робіна Діксона з Великої Британії – просто перед черговим стартом зламався важливий болт у кріпленнях боба.
- Це фактично означало залізну поразку для других, та перемогу – для перших. Але Монті віддав британцям свій болт (італійці вже відбули старт). Ба більше, власноруч закріпив його у бобі.
Британці виграли золоту медаль. А Еудженіо Монті – Медаль П'єра де Кубертена (також відома як Медаль істинного духу спорту). І місце в історії.
Біатлоніст Тихонов не підвів команду завдяки конкуренту / Фото DDR-Postkarten-Museum
Дітер Шпеєр
На Олімпіаді в Саппоро в Японії 1972 року у змаганнях з біатлону (особливо в естафеті) основними конкурентами були команди СРСР (Радянського Союзу) та НДР (Східної Німеччини).
- І от під час самого змагання вже на першому етапі у радянського легендарного біатлоніста Олександра Тихонова зламалася лижа.
- Якось так сталося, що своїх поруч не було, а чужі не дуже допомагали – і Тихонов якийсь час їхав "на одній нозі". Майже кілометр.
Запасну лижу конкуренту несподівано дав представник команди конкурентів Дітер Шпеєр. І, хоч Тихонов передав естафету дев'ятим, збірна СРСР у підсумку виграла забіг.