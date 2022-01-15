Ні, звісно, це не про неспортивну поведінку. Радше цілком навпаки. Розповімо про кілька таких випадків на Men 24.

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Еудженіо Монті

Це сталося на Олімпіаді в Інсбруку, Австрія, 1964 року. Під час змагання двійок у бобслеї у вирішальний момент зав'язалася гостра боротьба між парами італійців та британців.

Двійка Еудженіо Монті з Італії лідирувала. А у головних конкурентів – Ентоні Неша та Робіна Діксона з Великої Британії – просто перед черговим стартом зламався важливий болт у кріпленнях боба.

Це фактично означало залізну поразку для других, та перемогу – для перших. Але Монті віддав британцям свій болт (італійці вже відбули старт). Ба більше, власноруч закріпив його у бобі.

Британці виграли золоту медаль. А Еудженіо Монті – Медаль П'єра де Кубертена (також відома як Медаль істинного духу спорту). І місце в історії.



Біатлоніст Тихонов не підвів команду завдяки конкуренту / Фото DDR-Postkarten-Museum

Дітер Шпеєр

На Олімпіаді в Саппоро в Японії 1972 року у змаганнях з біатлону (особливо в естафеті) основними конкурентами були команди СРСР (Радянського Союзу) та НДР (Східної Німеччини).

І от під час самого змагання вже на першому етапі у радянського легендарного біатлоніста Олександра Тихонова зламалася лижа.

зламалася лижа. Якось так сталося, що своїх поруч не було, а чужі не дуже допомагали – і Тихонов якийсь час їхав "на одній нозі". Майже кілометр.

Запасну лижу конкуренту несподівано дав представник команди конкурентів Дітер Шпеєр. І, хоч Тихонов передав естафету дев'ятим, збірна СРСР у підсумку виграла забіг.

Цікавий факт: рік перед тим, у 1971, Шпеєр вперше став чемпіоном світу (і вперше спортсмен із НДР став чемпіоном світу), перемігши саме Тихонова. А стріляв Шпеєр піж час змагань із гвинтівки, яку йому, власне, Тихонов і подарував.