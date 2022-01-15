Нет, конечно, это не о неспортивном поведении. Скорее наоборот. Расскажем о нескольких таких случаях на Men 24.

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Эудженио Монти

Это произошло на Олимпиаде в Инсбруке, Австрия, в 1964 году. Во время соревнований двоек в бобслее в решающий момент завязалась острая борьба между парами итальянцев и британцев.

Двойка Эудженио Монти из Италии лидировала. А у главных конкурентов – Энтони Нэша и Робина Диксона из Великобритании – прямо перед очередным стартом сломался важный болт в креплениях боба.

Это фактически означало железное поражение для вторых и победу – для первых. Но Монти отдал британцам свой болт (итальянцы уже отбыли старт). Более того, собственноручно закрепил его в бобе.

Британцы выиграли золотую медаль. А Эудженио Монти – Медаль Пьера де Кубертена (также известна как Медаль истинного духа спорта ). И место в истории.



Биатлонист Тихонов не подвел команду благодаря конкуренту / Фото DDR-Postkarten-Museum

Дитер Шпеер

На Олимпиаде в Саппоро в Японии 1972 в соревнованиях по биатлону (особенно в эстафете) основными конкурентами были команды СССР (Советского Союза) и ГДР (Восточной Германии).

И вот на самом соревновании уже на первом этапе у советского легендарного биатлониста Александра Тихонова сломалась лыжа.

Как-то совпало, что своих рядом не было, а чужие не очень помогали – и Тихонов какое-то время ехал "на одной ноге". Почти километр.

Запасную лыжу конкуренту неожиданно дал представитель команды конкурентов Дитер Шпеер. И хотя Тихонов передал эстафету девятым, сборная СССР в итоге выиграла забег.