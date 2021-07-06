Роблять стрункими та красивими: 8 цікавих фактів про поцілунки
Джерело:Freund In
Поцілунки – невіддільна складова нашого життя. І було б дивно не згадати цікаві факти про них у Всесвітній день поцілунків, який відзначають 6 липня. Гарантуємо, що після них ти захочеш присвячувати цьому заняттю ще більше часу.
А чи знав ти, що поцілунки можуть замінити походи до спортзалу, а також зміцнити здоров'я? А скільки, на твою думку, тривав найдовший у світі поцілунок? Про ці та інші факти ми розповімо на Men 24!
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1. Поцілунки зміцнюють здоров'я
Обмінюючись бактеріями, поцілунок діє як своєрідне щеплення. Захисні клітини в крові мобілізуються, а імунна система – зміцнюється. Але, звичайно ж, від поцілунків з загадковими незнайомками у цей непростий час ми рекомендуємо відмовитися. Бережи себе та своє здоров'я.
Поцілунки можуть зміцнити твоє здоров'я / Фото Unsplash
2. Поцілунки спалюють калорії
Від пристрасних поцілунків підвищується артеріальний тиск і частішає пульс. Це стимулює кровообіг і обмін речовин. Згідно з австрійським дослідженням, при поцілунках спалюється стільки ж калорій, як і при бігу на 100 метрів.
- Умова: цілуватися потрібно щонайменше 10 хвилин!
3. Поцілунки роблять красивими
При поцілунку напружуються до 30 м'язів обличчя та шкіри. А це означає, що вона добре постачатиметься кров'ю. Результат: сяючий колір шкіри і менше зморшок.
Поцілунки можуть бути профілактикою появи зморшок / Фото Unsplash
4. Поцілунки дозволені
За своє життя людина в середньому цілується 100 тисяч разів.
5. Світовий рекорд з поцілунків
Найдовший у світі поцілунок тривав 58 годин 35 хвилин і 58 секунд. У лютому 2013 року подружня пара з Таїланду постійно контактувала губами протягом цього часу.
6. Чому ми заплющуємо очі
Дві третини усіх людей повертають голову вправо при поцілунку. Більшість людей також заплющують очі. І є дуже проста причина – і вона, на жаль, не надто романтична. На думку дослідників з Королівського університету Холлуея в Англії, ми не можемо одночасно концентруватися на дотику та зоровому контакті. Тому, коли наші очі "працюють", наші тактильні відчуття послаблюються.
P.S. так можна перевірити, чи сходить вона від тебе з розуму.
Ми заплющуємо очі, щоб концентруватися на дотиках / Фото Unsplash
7. Хто цілується найкраще
Згідно з європейським дослідженням, найкраще цілуються французи. Після них ідуть іспанці, шведи й італійці. Німці, наприклад, ідуть після нідерландців, греків і португальців. Що там з поцілунками українців – достеменно невідомо.
8. День без поцілунків
Виявляється, у штаті Мічиган закон не дозволяє чоловікові цілувати дружину у неділю, в День Господній. Та й таке...
Поцілунки – одне з найкращих занять, якому ми присвячуємо свій час. Вони не лише зближають з коханими, а й дозволяють підтримувати вогник пристрасті. Тож цілуймося, бо ми того варті!
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