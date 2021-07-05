Оргазм не дарма вважається відмінним снодійним. Тож замість пігулок варто просто зайнятися сексом. Але не енергійним і надзвичайно бадьорим. Краще віддати перевагу легким і розслабленим позиціям. Гарантоване не лише неабияке задоволення, а й здоровий сон.

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5 секс-позицій, які гарантують міцний сон

1. Лотос

Ця позиція, взята з Камасутри, забезпечує надзвичайно розслаблений секс. У лотосі ви зручно сидите обличчям до обличчя. Кохана на твоїх колінах. Для максимальної інтимності вона може обвити тебе своїми ногами.

Цінна позиція лотос ще й тому, що твоя партнерка сама визначає темп і глибину проникнення. Тож тобі залишається лише отримувати задоволення та насолоджуватися процесом. Можеш, наприклад, пестити її груди або цілувати.



Секс у позиції лотос надзвичайно розслаблений та інтимний / Ілюстрація Cosmopolitan

2. Слон

Це ідеальна позиція, якщо ви трохи стомилися. Для неї потрібно твоїй коханій лягти на живіт. Ти лягаєш зверху на неї та проникаєш ззаду. Поза слона також підвищує шанси на досягнення оргазму, адже у ній стимулюється точка G.

Порада: нехай твоя кохана підкладе подушку під лобкову кістку. Це забезпечить кращий кут проникнення.

3. Місіонерський топ

Місіонерська позиція явно недооцінена. Це ідеальна класика для заняття розслабленим сексом. Крім того, її можна прокачати, щоб підвищити ймовірність досягнення оргазму твоєю партнеркою. Для цього підклади під її таз подушку. Це дозволить тобі глибше проникнути в неї.

Для максимального задоволення попроси її обгорнути ногами твої стегна. Це зробить секс більш інтимним, а також дозволить краще стимулювати клітор.



Місіонерська поза чуттєва та ідеальна для вечора / Ілюстрація Bad girl Bible

4. Перевернутий місіонер

Назва позиції передбачає певну зміну ролей. У ній тобі потрібно лягти на спину трішки розставивши ноги. Твоя ж партнерка повинна лягти зверху та максимально стиснути ноги. От і все. Далі їй необхідно рухати тазом. Ти ж можеш допомагати руками.

5. Поза 69

Можна також спробувати зайнятися сексом лежачи у позиції 69. Для цього вам обом слід лягти на бік та підняти верхню ногу. Тепер можете сміливо зануритися з головою між ноги один одного, заплющувати очі та насолоджуватися процесом. Розслаблений секс можливий і без проникнення, якщо ти не знав.



Розслаблений секс можливий і без проникнення / Ілюстрація Shape Magazine

Спробуй зайнятися сексом в одній з цих позицій, якщо вас обох мучитиме безсоння. Ви зможете не лише отримати неабияке задоволення, а й зробити свій сон міцним і здоровим.

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