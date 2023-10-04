Men 24 предлагает тебе прочесть несколько фактов о космосе, которые интересно будет знать каждому. А также пройти небольшой тест, чтобы убедиться в том, что в теме недели ты ориентируешься достаточно хорошо.
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Предлагаем сначала пройти интересный тест, а затем – освежить и пополнить свои знания о космосе! Гарантируем, ты узнаешь много нового и интересного!
Тест: Что ты знаешь о Вселенной?
Десять интересных фактов о космосе, которые стоит знать каждому
- Луна, скорее всего, раньше была частью Земли – она откололась, когда большое космическое тело ударило в нашу планету миллиарды лет назад. Ученые рассчитали, что объект размером с Марс столкнулся с Землей 4,5 миллиарда лет назад. От объекта или нашей планеты откололся кусок, который и стал Луной, а еще заставил ось Земли слегка наклониться.
- Яркость Солнца за прошедшие 100 лет увеличилась на 1 процент. А свет нашего Солнца, который мы видим каждый день, уже очень стар – ему десятки тысяч лет. Это потому, что энергия, которую мы получаем, образовалась в ядре Солнца около 30 тысяч лет назад. Именно столько времени нужно фотонам, чтобы пробиться из центра Солнца к поверхности. А вот после "освобождения" к людям они долетают всего за 8 минут.
На звездном небе можно увидеть тысячи звезд, а на самом деле их – секстиллионы / Фото unsplash@nathananderson
- Каждый год рождается примерно 40 новых звезд – и это только в нашей галактике. По результатам исследования Австралийского национального института, количество звезд в известной Вселенной составляет примерно 70 секстиллионов, а это 70 000 миллионов миллионов миллионов. Но есть ученые, которые говорят, что секстиллионов не меньше 200! Да, сосчитать их действительно трудно.
- К примеру, если посмотреть на самую дальнюю из видимых с Земли звезд, мы увидим ее такой, какой она была 4 миллиарда лет назад. Именно столько времени нужно свету, чтобы пролететь от этой звезды до нашей планеты. Ведь скорость света – всего 300 000 километров в секунду, и это самый быстрый из известных способов передвижения. А если бы кто-нибудь захотел на машине добраться до ближайшей звезды (а это Проксима Центавра), то ему пришлось бы на скорости около 100 километров в час ехать 50 миллионов лет.
- Кстати, масса Солнца составляет 99,86% массы всей Солнечной системы (1 989 100 000 000 000 000 000 000 000 000 килограммов), и только 0,14% – это планеты и астероиды. При этом солнечное вещество размером в головку булавки, попади в атмосферу нашей планеты, с невероятной скоростью начало бы поглощать кислород и через секунды уничтожило все живое вокруг в радиусе 160 километров.
- Вспышка сверхновой звезды также сопровождается выделением огромного количества энергии. В первые 10 секунд после взрыва звезда производит больше энергии, чем Солнце за 10 миллиардов лет. За короткий период времени она производит больше энергии, чем все объекты в галактике вместе взятые (не считая других сверхновых).
Большая Медведица – не созвездие, как часто думают, а астеризм – оптический самообман / Фото unsplash@niclas_lundin
- Большая Медведица – едва ли не самое известное, скажешь ты, созвездие нашего неба. Но нет – это не созвездие, а так называемый астеризм. Именно так называется скопление звезд, которые на самом деле расположены очень далеко друг от друга, даже в разных галактиках. Просто из-за особого расположения Земли в отношении астеризма нам кажется, что они находятся в одной плоскости.
- Еще один интересный факт: большинство тяжелых элементов, которые можно найти в организме человека (это кальций, железо, углерод и тому подобные) – это побочные продукты взрыва группы сверхновых звезд, положившего начало формированию Солнечной системы. Еще после Большого Взрыва крошечные частицы соединились в водород и гелий, которые затем в очень плотных и горячих центрах звезд объединились в такие элементы, как железо. То есть, можно сказать, мы созданы из звездной пыли.
- После 1957 (год запуска первого искусственного спутника) человечество успело буквально засеять орбиту Земли разнообразными спутниками. Но за все это время с "айсбергом", повторив судьбу "Титаника", столкнулся только один – в 1993 году спутник Olympus от European Space Agency был уничтожен из-за столкновения с астероидом.
- В нашей Солнечной системе есть тело, удивительным образом напоминающее Землю – это Титан, спутник Сатурна. У него также есть реки, моря, вулканы, плотная атмосфера. Даже расстояние между Титаном и Сатурном равно расстоянию между Землей и Солнцем, а соотношение веса этих небесных тел равно соотношению веса Солнца и нашей планеты. Неудивительно, что Титан крайне интересен земным учёным. Впрочем, разве в космосе есть что-то неинтересное?