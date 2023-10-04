Men 24 предлагает тебе прочесть несколько фактов о космосе, которые интересно будет знать каждому. А также пройти небольшой тест, чтобы убедиться в том, что в теме недели ты ориентируешься достаточно хорошо.

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Предлагаем сначала пройти интересный тест, а затем – освежить и пополнить свои знания о космосе! Гарантируем, ты узнаешь много нового и интересного!

Тест: Что ты знаешь о Вселенной?

Десять интересных фактов о космосе, которые стоит знать каждому

Луна, скорее всего, раньше была частью Земли – она откололась, когда большое космическое тело ударило в нашу планету миллиарды лет назад. Ученые рассчитали, что объект размером с Марс столкнулся с Землей 4,5 миллиарда лет назад. От объекта или нашей планеты откололся кусок, который и стал Луной, а еще заставил ось Земли слегка наклониться.

скорее всего, раньше была частью Земли – она откололась, когда большое космическое тело ударило в нашу планету миллиарды лет назад. Ученые рассчитали, что объект размером с Марс столкнулся с Землей 4,5 миллиарда лет назад. От объекта или нашей планеты откололся кусок, который и стал Луной, а еще заставил ось Земли слегка наклониться. Яркость Солнца за прошедшие 100 лет увеличилась на 1 процент. А свет нашего Солнца, который мы видим каждый день, уже очень стар – ему десятки тысяч лет. Это потому, что энергия, которую мы получаем, образовалась в ядре Солнца около 30 тысяч лет назад. Именно столько времени нужно фотонам, чтобы пробиться из центра Солнца к поверхности. А вот после "освобождения" к людям они долетают всего за 8 минут.



На звездном небе можно увидеть тысячи звезд, а на самом деле их – секстиллионы / Фото unsplash@nathananderson

Каждый год рождается примерно 40 новых звезд – и это только в нашей галактике. По результатам исследования Австралийского национального института, количество звезд в известной Вселенной составляет примерно 70 секстиллионов, а это 70 000 миллионов миллионов миллионов. Но есть ученые, которые говорят, что секстиллионов не меньше 200! Да, сосчитать их действительно трудно.

– и это только в нашей галактике. По результатам исследования Австралийского национального института, количество звезд в известной Вселенной составляет примерно 70 секстиллионов, а это 70 000 миллионов миллионов миллионов. Но есть ученые, которые говорят, что секстиллионов не меньше 200! Да, сосчитать их действительно трудно. К примеру, если посмотреть на самую дальнюю из видимых с Земли звезд, мы увидим ее такой, какой она была 4 миллиарда лет назад. Именно столько времени нужно свету, чтобы пролететь от этой звезды до нашей планеты. Ведь скорость света – всего 300 000 километров в секунду, и это самый быстрый из известных способов передвижения. А если бы кто-нибудь захотел на машине добраться до ближайшей звезды (а это Проксима Центавра), то ему пришлось бы на скорости около 100 километров в час ехать 50 миллионов лет.

чтобы пролететь от этой звезды до нашей планеты. Ведь скорость света – всего 300 000 километров в секунду, и это самый быстрый из известных способов передвижения. А если бы кто-нибудь захотел на машине добраться до ближайшей звезды (а это Проксима Центавра), то ему пришлось бы на скорости около 100 километров в час ехать 50 миллионов лет. Кстати, масса Солнца составляет 99,86% массы всей Солнечной системы (1 989 100 000 000 000 000 000 000 000 000 килограммов), и только 0,14% – это планеты и астероиды. При этом солнечное вещество размером в головку булавки, попади в атмосферу нашей планеты, с невероятной скоростью начало бы поглощать кислород и через секунды уничтожило все живое вокруг в радиусе 160 километров.

размером в головку булавки, попади в атмосферу нашей планеты, с невероятной скоростью начало бы поглощать кислород и через секунды уничтожило все живое вокруг в радиусе 160 километров. Вспышка сверхновой звезды также сопровождается выделением огромного количества энергии. В первые 10 секунд после взрыва звезда производит больше энергии, чем Солнце за 10 миллиардов лет. За короткий период времени она производит больше энергии, чем все объекты в галактике вместе взятые (не считая других сверхновых).



Большая Медведица – не созвездие, как часто думают, а астеризм – оптический самообман / Фото unsplash@niclas_lundin