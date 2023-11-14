Вулканическая "комета дьявола", мчащаяся к Земле, снова извергалась на Хэллоуин. И это заставило ее отрастить свои характерные "рога". Последняя вспышка, которая стала второй за месяц и третьей с июля, напоминает, что комета становится все более вулканически активной, продолжая свой путь к сердцу Солнечной системы.

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"Дьявольская комета" снова отрастила рога на Хэллоуин

Комета 12P является криовулканической, или кометой холодного вулкана. Как и другие кометы, 12P имеет твердое ядро (ледяную оболочку, наполненную льдом, газом и пылью), окруженное размытым облаком – комой, состоящей из материалов, вытекающих из недр кометы.

Но в отличие от невулканических комет, солнечное излучение может перегревать внутренности 12P, вызывая нарастание давления, пока оно не станет настолько интенсивным, что разрывает оболочку.

И тогда эти ледяные внутренности извергаются в космос. В результате этого кома кометы расширяется и становится ярче, поскольку отражает больше солнечного света в сторону Земли.

Когда комета загорается, ее кома образует символические "рога" дьявола. Это потому, что большое ядро 12P (17 километров в поперечнике) имеет необычную "выемку" на поверхности, которая блокирует отток криомагмы в космос и заставляет ее расширенную кому расти в неправильной форме.



Рога кометы 5 ноября, примерно через 5 дней после вспышки / Изображение Eliot Herman

Заметь: 20 июля астрономы увидели, что 12P впервые за 69 лет взорвалась. Ее кома выросла более чем в 7000 раз шире ядра. 5 октября эксперты наблюдали, как комета снова взорвалась – с еще большей силой. А 31 октября была еще одна вспышка, 12P стала почти в 100 раз ярче обычного. Поэтому на Хэллоуин кома 12P снова отрастила рога, хотя они и не были такими четкими, как при предыдущих извержениях.

Приближение к Земле

12P имеет эллиптическую орбиту, то есть приближается к Солнцу, прежде чем ее выталкивает обратно в наружную Солнечную систему, где она медленно дрейфует, пока снова не падает обратно к внутренней Солнечной системе. Для завершения одного полного облета вокруг Солнца 12P требуется около 71 года, большую часть которых она проводит во внешней системе. То есть астрономы могут четко видеть комету только тогда, когда она начинает приближаться к Солнцу, что сейчас как раз и происходит.



12P имеет эллиптическую орбиту, по которой комета вращается вокруг Солнца / Изображение SpaceReference.org

12P достигнет ближайшей точки к Солнцу (перигелия) 24 апреля 2024 года (116,7 миллиона километров от звезды). Это ближе к Солнцу, чем Земля, но дальше, чем Венера.

(116,7 миллиона километров от звезды). Это ближе к Солнцу, чем Земля, но дальше, чем Венера. После вращения вокруг Солнца комета достигнет ближайшей точки к Земле – это произойдет 2 июня 2024, когда 12P пройдет мимо нас на расстоянии 231,9 миллиона километров. Это примерно в 1,5 раза дальше от Земли, чем Солнце.

когда 12P пройдет мимо нас на расстоянии 231,9 миллиона километров. Это примерно в 1,5 раза дальше от Земли, чем Солнце. А дальше комета полетит обратно в тень внешней солнечной системы и будет оставаться там к 2094 году.

Есть неплохие шансы увидеть 12P невооруженным глазом – в конце мая или начале июня, когда она будет пролетать мимо Земли. И с приближением к Солнцу эта комета может регулярно демонстрировать нам свои "дьявольские" рога.