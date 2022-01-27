В епоху кредитних карток здійснювати спонтанні покупки стало значно легше. А підвищили шанси на витрати своїх і чужих грошей покупки в мережі. Спробуймо разом з Men 24 розібратися, що штовхає тебе на зайві витрати. Далі на тебе чекають кілька порад, які допоможуть позбутися не надто корисної звички.

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Варто почати найпростішого і найскладнішого водночас – виявлення причини такої поведінки. Тобі потрібно усвідомити емоцію, яка мотивує цю залежність. Для початку можеш поставити собі кілька запитань:

Які емоції я відчуваю, коли ходжу по магазинах?

Що я відчуваю під час та після шопінгу?

Давай собі чесні відповіді. Цілком імовірно, твоя залежність від покупок родом з дитинства. І ти просто намагаєшся надолужити втрачене. Потішити себе тим, чим не мали можливості батьки та рідні. Але, як ти розумієш, обійтися самим лише виявленням першопричин неможливо. Потрібно діяти додатково. Наприклад...

1. Зосередься на хорошому

Як правило, ми часто робимо покупки, щоб уникнути дискомфорту або розважити себе чимось новим. Однак, якщо ти зосередишся на хорошому у своєму житті, ти можеш виявити, що тобі не потрібно більше, ніж у тебе вже є. Спробуй бути вдячним за те, що вже є частиною твого життя. Це дозволить тобі зрозуміти, що тобі не потрібно нічого зайвого.



Навчися отримувати задоволення від того, що в тебе вже є / Фото bruce mars

2. Зроби ревізію у своїй шафі

Іноді ми купуємо сорочку, бо вона нам дуже подобається, а потім купуємо іншу, забувши про попередню. Для нас, чоловіків, це особливо актуально, адже іноді ми перед носом не можемо побачити потрібну пару шкарпеток. Тож ми буквально вимагаємо від тебе переглянути власний гардероб.

Цілком імовірно, ти виявиш у ньому речі, які купив кілька років тому, але не одягнув жодного разу. То, можливо, настав нарешті їх зоряний час? Ба більше, така ревізія дозволить зрозуміти, що тобі не потрібна ще одна пара джинсів або худі.

3. Склади план заощаджень

Найгірша частина шопінг-залежності – втрата ліку. Ти не усвідомлюєш, скільки грошей витрачаєш на це. Драматичною може бути ситуація, коли в хід ідуть суми, які ти просто не маєш можливості покрити з однієї або кількох зарплат. Тож тут тобі на допомогу повинен прийти план заощаджень. Він допоможе організувати твої фінанси та зрозуміти, скільки ти вкладаєш у те, що тобі зараз не потрібно.

Твоя задача – скорочувати з кожним місяцем категорію спонтанних витрат. А потім у бюджеті виділити певну суму, спрямовану лише на такий необдуманий шопінг.



Тобі варто скласти план заощаджень / Фото Alejandro Escamilla

4. Не виходь з дому без списку

Іноді ми купуємо більше, коли йдемо на ринок або в магазин, адже бачимо знижки або привабливі пропозиції. Якщо це стосується тебе, то тобі однозначно варто скласти список того, що ти хочеш купити. Головне – не відходити від цього переліку ані на крок. Це дозволить не набрати зайвого, а також заощадити гроші під час покупок.

5. Займайся іншими видами діяльності

Часто ми вирушаємо на шопінг, коли у нас є вільний час. Експерти ж рекомендують заповнювати його іншими видами діяльності. Наприклад, виберися з друзями на прогулянку або займися своєю фізичною формою. Можеш також просто присвяти себе прибиранню вдома або приготуванню чогось смачненького. Тобі варто навчитися ловити задоволення від інших форм розваг.



Проводь час з друзями, а не в магазинах / Фото Matheus Ferrero

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Позбутися шопінг-залежності не так уже й просто. Але для тебе точно немає нічого неможливого. Спробуй просто переглянути свої потреби, а також насолоджуватися тим, що у тебе вже є. Повністю ж відмовлятися від покупок ми точно не закликаємо. Просто пропонуємо бодай трохи затягнути паски та навчитися заощаджувати на тому, що не є для тебе найнеобхіднішим