75-річні фото націоналізації Британської залізниці "оживили": круті кадри

Ми обожнюємо, коли старі фото розмальовують, дозволяючи нам побачити все так, ніби це відбулося вчора. Ось, наприклад, архів TopFoto ретельно розфарбував старі фото, на яких можна побачити, як націоналізували Британську залізницю понад 75 років тому.

Незабаром після Другої світової війни лейбористська партія націоналізувала Британську залізницю відповідно до Закону про транспорт 1947 року. А неймовірні нещодавно пофарбовані зображення показують сцени на британських залізницях і навколо них.

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На цьому фото, зробленому у Паддінгтоні 12 січня 1948 року, логотип на автомобільному вагоні приватної компанії Great Western Railway (GWR) замальовують за допомогою розпилювача.

Машиніст поїзда Г. Т. Тілль розглядає найперший логотип Британських залізниць на вокзалі Ватерлоо у Лондоні, 15 лютого 1949 року.

Залізничник Філіп Мартир зупиняється, щоб прочитати плакат, у якому йдеться про націоналізацію залізниць на вокзалі Чарінг-Кросс у Лондоні, 30 грудня 1947 року.

В умовах націоналізації залізниць весь рухомий склад отримав нові кольори. Цей процес показали у залізничному депо у Дербі на фото, зробленому 25 травня 1948 року.

Локомотив Битви за Британію тягне розкішний Pullman Thanet Belle з Маргіта у червні 1948 року.

Двоє юних коректувальників поїздів заглядають до Керівництва з локомотивів Британських залізниць, 1949 рік.

На цьому фото, зробленому 30 серпня 1948 року, пасажири міс Дороті (зліва) та Розалі Едвардс з Портман-сквер у Лондоні купують журнали у 11-річного Фреда Едвардса (не родичі) з Юстона. Одягнений у стилі газетяра часів Чарльза Діккенса, Фред заміщає Джона Говарда Девіса, хлопчика-"зірку" з фільму Олівера Твіста.

Майстер з ремонту коліс Річард Осборн у спеціально розробленому тримачі для лампи, що живиться від невеликих батарейок, які він носить на поясі. Це фото зроблене 8 лютого 1949 року у Кентіш-Тауні, Лондон.

Внутрішній вигляд нового бару Trianon, розташованого у вагоні Pegasus нового поїзда Golden Arrow, введеного у Південний регіон Британських залізниць 11 червня 1951 року.

Купи посилок на вокзалі Юстон у Лондоні. Затримка була викликана страйком, у якому брали участь носії, водії мікроавтобусів і 500 членів відділення Юстонської національної спілки залізничників. Їх відсторонило від пільг керівництво профспілки за участь у неофіційному страйку 11 грудня 1948 року.

Раніше залізницями керували чотири компанії: Great Western Railway; Лондон, Мідленд і Шотландська залізниця; Лондон і Північно-Східна залізниця і Південна залізниця. Коли уряд узяв ці активи у свої руки, вони почали називатися British Railways.

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У 1960-х роках фізик і інженер Річард Бічінг опублікував свої ідеї щодо підвищення ефективності британських залізниць. У сумнозвісному "звіті Бічінга" він визначив шляхи протяжністю 5000 миль і 2 363 станції, які, на його думку, повинні були закрити. Ці закриття викликали сильні протести. Хоча, в результаті їх прийняли.

Річард Бічінг на вокзалі Паддінгтон, Лондон, 22 лютого 1962 року.

На цьому фото, зробленому у Паддінгтоні у 1962 році, Бічінг дивиться на свій годинник, щоб перевірити, чи не час вирушати у дорогу.

Річард Бічінг у компанії Bluebell Railway Company у Шеффілд-парку 1 квітня 1962 року.

Натовп спостерігає, як Бічінг береться за важелі у сигнальній будці Bluebell Railway Company у Шеффілд-парку 1 квітня 1962 року.

Бічінг, який протягом короткого часу обіймав посаду голови правління British Railways, постійно асоціюється з масовою втратою місцевих залізничних служб. Деякі служби знову відкрилися, деякі працюють як проєкти спадщини, але досить багато залишаються закритими.

У 1990-х роках залізниці були приватизовані Маргарет Тетчер, але через три десятиліття консервативний уряд Бориса Джонсона оголосив про плани відмовитися від цієї системи франчайзингу. Уряд тепер буде керувати продажем квитків, розкладом і обслуговуванням шляхів під назвою Great British Railways.

Екскурсійний потяг Bluebell прибуває у Хейвардс-Хіт з Бічінгом на борту 1 квітня 1962 року.

Біч оглядає модель залізниці на виставці у Лондоні 19 листопада 1963 року.

Розмальовані старі фото дозволяють нам відчути, ніби все це відбувалося зовсім нещодавно. І ми у захваті від того, що такі кадри "оживляють".

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