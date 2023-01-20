Тепер зазирнімо у минуле вже свіже. І подивімося, чому все це досі так і не закінчилося. Далі читай про кількох світових лідерів ХХ століття, які вірили астрологам. Певні прізвища у списку здивують.

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Третій Рейх: від любові до ненависті

Нацистський лідер Адольф Гітлер сам не дуже цікавився астрологією. Але для прийняття рішень її використовували посіпаки – пропагандист Геббельс, маршал Гіммлер і заступник фюрера Гесс. До прикладу:

Геббельс сформував групу астрологів для поширення послань Третього Рейху у народі, багато представників якого довіряли зіркам. Але разом із тим заборонив громадянам самим тлумачити астрологію або робити прогнози.

громадянам самим тлумачити астрологію або робити прогнози. Гіммлер поклався на команду астрологів, щоб знайти Муссоліні, коли той зник безвісти під час Другої світової. Що цікаво, того таки знайшли, і Гіммлер приписав успіх саме астрологам.

успіх саме астрологам. А от Гесс завдяки рухам Урана і Нептуна прийняв ризиковане рішення – полетів у Британію задля мирних переговорів. Під час подорожі літак Гесса розбився в Шотландії, чоловік вижив, але потрапив до вязниці – адже у Британії його ніхто не чекав (про що, зрештою, можна говорити з нацистами).

Стосунки зірок і Рейху закінчилися погано. У 1944 фюрер відправив усіх астрологів до концтаборів та спалив їхні книги. А згодом програв війну та вкоротив собі віку.



Ісабель Перон мала фантастичний досвід президентства, довіряючи містику / Фото AFP

Ісабель Перон і "аргентинський Распутін"

Ісабель Перон стала президенткою Аргентини у 1974, причому дещо у нетрадиційний спосіб (її чоловік Хуан Перон призначив Ісабель віцепрезиденткою роком раніше, а згодом помер). На жаль, незабаром стало зрозуміло, що у цієї жінки доволі специфічний підхід до управління державою.

Скажімо, вона призначила давнього друга і філософа-містика Хосе Лопеса Рега міністром соціального забезпечення. Дуже скоро він фактично почав приймати всі рішення замість Ісабель. І при цьому Рега відверто покладався на свою нібито здатність читати зірки та тлумачити, як вони узгоджуються з майбутнім Аргентини.

Перон мовчазно погодилася з культом особистості Реги. Разом вони сформували Аргентинський антикомуністичний альянс, правий ескадрон смерті, який здійснював підтримуваний державою тероризм.

На щастя, громадянські заворушення в країні змінили курс країни. Рега, якого називали "аргентинським Распутіним", не був політично досвідченою людиною, та зрештою втік до Іспанії (щойно Ісабель Перон заарештували).

Рональд Рейган і турботлива дружина

Президент США Рональд Рейган і перша леді Ненсі Рейган дуже цікавилися астрологією. Рональд стверджував, що астрологія не впливає на його політичні рішення, а проте відомо, що він консультувався зі знаменитим астрологом Керроллом Райтером (ще коли був губернатором Каліфорнії) та планував події відповідно до планетних конфігурацій.

ЗМІ стежили за цією історією, коли пара піднялася до Білого дому – але нічого екстраординарного не помітили. Ну, хоча ось: Ненсі Рейган отримала попередження від астролога, що одного разу в 1981 році з її чоловіком станеться щось зловісне.

від астролога, що одного разу в 1981 році з її чоловіком станеться щось зловісне. І Рональда справді ледь не вбили, куля не забрала життя президента під час невдалої спроби замаху. Після інциденту перша леді повністю взяла на себе формування розкладу свого чоловіка та піклувалася про його зв’язок із зірками, шукаючи підказки щодо будь-яких потенційних майбутніх загроз.

Хай там як, а Рейган благополучно прожив решту свого президентства, а помер аж у 2004 – у 93 роки.



Поради астролога, кажуть, були корисними Індірі Ганді, але, зрештою, не до кінця / Фото Indianexpress

Трагедія Ганді

Індіра Ганді, прем’єрка індії у 1966 – 1977 та 1980 – 1984, радилася з астрологами для ухвалення важливих рішень. Вона робила це як відкрито, так і таємно. Усі знали про залежність Індіри від астрологів, але вважали, що це тільки на користь. Насправді ж це було не завжди так.

На початку свого життя Ганді відкидала віру в гороскопи та богів, але астрологи передбачили смерть її сина в 1980 році. Відтоді поради астрологів мали великий вплив на життя Індіри. Навіть приведення до присяги та підписання документів жінка робила рівно о 12:30 – за рекомендаціями астрологів.

в 1980 році. Відтоді поради астрологів мали великий вплив на життя Індіри. Навіть приведення до присяги та підписання документів жінка робила рівно о 12:30 – за рекомендаціями астрологів. Далі – більше: у 1981 році астролог з невеликої газети передбачив, що прем’єрку буде вбито. Ганді та її найближче оточення стривожилися, астролога допитали розвідники.

Тоді нічого не сталося, але у жовтні 1983 Індіру Ганді дійсно вбили – її ж охоронці.

Міттеран і війна

Франсуа Міттеран, покійний президент Франції, консультувався з астрологами, щоб ті допомогли прийняти рішення. Його попередник Шарль де Голль також звертався до астрологів у 1960-х. Отже, на той час це було цілком нормальним явищем для Франції.

А проте розгорівся скандал, коли громадськість дізналася про залежність Міттерана від астрологів.

Міттерана від астрологів. Річ у тім, що під час президентства Міттерана на початку 1990-х він регулярно звертався по поради до Елізабет Тайсьє.

Зокрема, коли мовилося про спроби розв'язати напружену кризу в Перській затоці, де тривала важка війна.