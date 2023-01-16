Але мало хто задумувався над тим, що воно містить чимало калорій. Men 24 вирішив розібратися з тим, який же алкоголь має найвищі шанси вплинути на твою фігуру. Будемо відвертими, ми неабияк здивувалися.

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Найменш калорійні алкогольні напої

Тут на допомогу прийшли дієтологи. Вони запевняють, що найменш калорійними будуть прозорі спиртні напої. Це, якщо ми говоримо про споживання їх у чистому вигляді. Так би мовити, on the rock – з льодом. Якщо ж ти фанат коктейлів, то тут усе залежатиме також і від того, з чого вони складаються.

Гаразд, ходімо вивчати цифри. Так, найменше калорій містить горілка. У 50 мілілітрах цього міцного алкоголю міститься усього 100 калорій.



Найменше калорій міститься у горілці / Фото Nemiroff

Натомість віскі, джин та текіла містять трішки більше калорій. У цьому випадку мовиться про 110 калорій на 50 мілілітрів напою.

А от вино, яке часто є компаньйоном вечері, міститься більше калорій. І з цим напоєм не все так просто. В цьому випадку все залежить від того, яке вино ти п'єш: сухе, напівсолодке, десертне. Середній показник порції цього напою складає 120 калорій. Згідно з даним Національної служби охорони здоров'я, середня калорійність 175 мілілітрів 12% вина – 133 калорій.

Цікаво, що пінта 5% пива – близько 0,6 літра – містить аж 239 калорій. Це те саме, що з'їсти один з популярних батончиків.

Як скоротити кількість калорій

Передовсім слід пам'ятати про відповідальне споживання алкоголю. Навчися насолоджуватися кожним напоєм. Розсмаковувати його, відчувати, що хотів закласти той чи інший виробник. Натомість просто заливати у себе без роздумів краще чисту воду.

Ще одна порада полягає в тому, що тобі таки варто чергувати алкогольні напої та воду. Також бажано не забувати про страви-компаньйони. Якщо хочеш випити алкоголь, то віддай перевагу легким стравам. Вони не повинні обтяжувати твій організм.

Повернімося до лідера нашого рейтингу, горілки. Якщо ти не фанат чистого алкоголю, то можеш спробувати приготувати на її основі цікавий коктейль. Його компоненти дозволять по-новому для себе відкрити цей міцний напій. Спробуй!



Потурбуйся про страву-компаньйона до твого напою / Фото Nemiroff

Рецепт коктейлю Truffle-Tini

Інгредієнти:

Nemiroff Rested In Barrel – 60 мілілітрів (120 калорій)

Dolin Bianco – 20 мілілітрів (30 калорій)

Трюфельна олія – 2 краплі (1 калорія)

Приготування коктейлю Truffle-Tini:

Залий горілку Nemiroff Rested In Barrel та вермут у шейкер, ретельно збий з льодом.

Перелий отриманий напій через стейнер в охолоджений келих.

Додай зверху 2 краплі трюфельної олії.

Зауважимо, що цей вишуканий коктейль розробила бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька. Він характеризується яскравим горіховим підтоном, густою ароматикою лимонних масел у симбіозі з чорним трюфелем. У цього коктейлю оксамитове серце з бочковими теплими нюансами та трав'яно-винним післясмаком.

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Спробуй приготувати цей легкий і вишуканий коктейль. Він може стати відмінним компаньйоном твого вечора. Водночас не забувай про відповідальне споживання. Пам'ятай, що найменша кількість калорій не означає, що треба пити більше.