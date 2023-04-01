З огляду на це, ніколи не завадить знати, що робить когось другом, на якого кожен може розраховувати. Ми розповімо далі, як перевірити, чи можна вважати тебе хорошим другом.

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На щастя, існують ознаки, які вказують на те, яким другом ти є. Можливо, ти і так усе виконуєш. А, можливо, дізнаєшся, чого тобі завжди бракували.

Хай там як, слід чітко усвідомити одне: це не означає, що наявність усіх цих ознак робить тебе магнітом для людей. Пам'ятай, що ти можеш 100500 разів бути найкращим другом, але з часом ваші дороги можуть розійтися. З часом у твоєму житті можуть знайтися люди, які стануть ціннішими та дорожчими.

Як бути хорошим другом

За словами психотерапевтки Кейті Гілліс, ключем до всього є час, увага та те, як ми змушуємо інших почуватися поруч з нами. Отже, що ти повинен робити:

виявляти емпатію, повагу та завжди бути добрим;

просити вибачення, коли ти не правий;

проводити час, особисто або за допомогою повідомлень;

давати відчуття безпеки, і що вони можуть бути самими собою;

покажи їм, що вони можуть розраховувати на тебе, коли ти їм потрібен.



Біля хорошого друга безпечно та спокійно / Фото lookstudio

Це все те, що ти, ймовірно, очікуєш від свого найкращого друга. Хтось, кого ти знаєш, підтримає тебе, коли тобі це потрібно, з ким ти можеш бути таким, яким ти є, хто добрий до тебе, чуйний, хто відповідає на повідомлення та не змушує почуватися проігнорованим.

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Тепер лови питання для самоперевірки: Чи я такий зі своїми друзями? Чи вони такі зі мною? Якщо відповіді "Так", то ми можемо лиш привітати тебе. Тобі таки вдалося знайти хороших людей поруч і стати надійним другом для когось.