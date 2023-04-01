Учитывая это, никогда не мешает знать, что делает кого-то другом, на которого каждый может рассчитывать. Мы расскажем дальше, как проверить, можно ли считать тебя хорошим другом.

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К счастью, существуют признаки, указывающие на то, каким другом ты являешься. Может быть, ты и так все делаешь. А может быть, узнаешь, чего тебе всегда не хватало.

Как бы там ни было, следует четко уяснить одно: это не значит, что наличие всех этих признаков делает тебя магнитом для людей. Помни, что ты можешь 100 500 раз быть лучшим другом, но со временем ваши дороги могут разойтись. Со временем в твоей жизни могут найтись люди, которые станут более ценными и дорогими.

Как быть хорошим другом

По словам психотерапевта Кейти Гиллис, ключом ко всему является время, внимание и то, как мы заставляем других чувствовать себя рядом с нами. Итак, что ты должен делать:

проявлять эмпатию, уважение и всегда быть хорошим;

просить прощения, когда ты не прав;

проводить время, лично или посредством сообщений;

давать чувство безопасности и что они могут быть самими собой;

покажи им, что они могут рассчитывать на тебя, когда ты им нужен.



У хорошего друга безопасно и спокойно / Фото lookstudio

Это все то, что ты, вероятно, ждешь своего лучшего друга. Кто-то, кого ты знаешь, поддержит тебя, когда тебе это нужно, с кем ты можешь быть таким, каков ты есть, кто добр к тебе, чуток, кто отвечает на сообщение и не заставляет себя чувствовать проигнорированным.

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Теперь лови вопрос для самопроверки: Такой ли я со своими друзьями? Такие ли они со мной? Если ответы "Да", то мы можем только поздравить тебя. Тебе удалось найти хороших людей рядом и стать надежным другом для кого-то.