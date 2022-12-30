Відразу ж обмовимося, що далі ми розповімо про дуже приємне заняття, від якого декому вкрай складно відмовитися. І ми навіть не підозрювали, що воно може позитивно вплинути саме на твою продуктивність на роботі.

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Одна звичка прокачає продуктивність

Дослідження, проведене науковцями з Університетів Вашингтону й Орегону показало: люди, які займалися сексом упродовж попередніх 24 годин, як правило, щасливіші, позитивніші й активніші. Усе це спостерігається у порівнянні з тими, хто не мав сексу у проміжку цього часу.

Щоб дійти до таких висновків, науковці спостерігали за 159 подружніми парами. Вони тричі на день упродовж двох тижнів заповнювали коротку анкету. Більшість запитань стосувалися настрою респондентів, задоволеністю роботою та того, наскільки вони були занурені в роботу у певний день. І лише одне питання стосувалося сексу: "Скільки разів у вас були статеві контакти між закінченням робочої зміни вчора та цим моментом?"

Що показало дослідження:

коли працівники займалися сексом, вони повідомляли про збільшення позитивного впливу на роботі наступного дня, незалежно від того, наскільки вони задоволені шлюбом;

секс збільшив як щоденну задоволеність роботою, так і щоденну залученість до роботи;

щоденні сварки, пов'язані з роботою та сім'єю, значно зменшують ймовірність сексу, що впливає на попередні два пункти.

І тут немає нічого вкрай дивного. З точки зору хімії, секс робить багато чудових речей з твоїм мозком. Зокрема, він стимулює вивільнення дофаміну. Це нейромедіатор, який відіграє важливу роль у створенні відчуття задоволення. Також мовиться про окситоцин, який бере участь у статевому розмноженні та зв'язках.



Секс робить нас щасливішими та продуктивнішими на роботі / Фото cookie_studio

Обидва ці гормони змушують тебе почуватися добре. Тож цілком логічно, що приємне відчуття переноситься на наступний день. І ти отримуєш задоволення ще й від роботи.

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Ясна річ, вибірка у цього дослідження скромна. Але, якщо враховувати, що секс дійсно стимулює вироблення дофаміну й окситоцину. То він дійсно може позитивно впливати на твою продуктивність. Головне – не перестаратися під час цього приємного заняття, щоб не почуватися наступного дня, наче витиснутий лимон.

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