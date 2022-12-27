Відразу ж зауважимо, що ти можеш сміливо викреслювати зі списку ті, які вже виконав. Ми ж маємо підозру, що у цьому переліку є ще дуже і дуже багато того, до чого твої руки не доходили. Тож не зволікай. Займися цим негайно!

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  • 1. Відсвяткуй.
  • 2. Зміни свою кар'єру.
  • 3. Вируш назустріч пригодам.
  • 4. Відмовся від образ.
  • 5. Склади заповіт.
  • 6. Побудуй сім'ю.
  • 7. Пройди свою першу колоноскопію.
  • 8. Створи нову традицію.
  • 9. Придбай нерухомість.
  • 10. Перестань турбуватися про те, що думають інші люди.
  • 11. Втіль у життя одну зі своїх сексуальних фантазій.
  • 12. Займися командним видом спорту.
  • 13. Прикрась свій шлюб.
  • 14. Дозволь собі бути собою.
  • 15. Відкрий для себе нове захоплення.


Час змінити свою кар'єру, можливо, докорінно / Фото senivpetro

  • 16. Віднови зв'язок зі старими друзями.
  • 17. Бережи своїх батьків.
  • 18. Онови свій гардероб.
  • 19. Наставляй когось.
  • 20. Створи серйозний пенсійний план.
  • 21. Перейди на здоровий раціон.
  • 22. Зміни себе.
  • 23. Підріж усе це зайве волосся.
  • 24. Потіш себе.
  • 25. Загладь провину.
  • 26. Припини відкладати.
  • 27. Повертайтеся до нових знань.
  • 28. Послаб свої пороки.
  • 29. Бери уроки танців.
  • 30. Якщо ти майже лисий – поголи голову.


Пора нарешті оновити свій гардероб / Фото senivpetro

  • 31. Почни процедури догляду за шкірою.
  • 32. Постався серйозно до стоматологічної допомоги.
  • 33. Поговори з фінансовим радником.
  • 34. Навчися знімати стрес.
  • 35. Зроби архів свого життя.
  • 36. Веди щоденник.
  • 37. Почни бізнес.
  • 38. Підтримай справу.
  • 39. Навчися основ виживання.
  • 40. Опануй кілька рецептів.

Варте уваги Підкреслюй, а не приховуй: як правильний гардероб допоможе виділяти твої татуювання

Нагадуємо, що зовсім необов'язково виконувати абсолютно усі ці завдання. Але можна спробувати бодай деякі. Хоча б ті, які дозволять зробити твоє життя кращим і яскравішим. Стань кращою версією себе вчорашнього, скільки б років тобі не було!