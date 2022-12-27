Відразу ж зауважимо, що ти можеш сміливо викреслювати зі списку ті, які вже виконав. Ми ж маємо підозру, що у цьому переліку є ще дуже і дуже багато того, до чого твої руки не доходили. Тож не зволікай. Займися цим негайно!
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- 1. Відсвяткуй.
- 2. Зміни свою кар'єру.
- 3. Вируш назустріч пригодам.
- 4. Відмовся від образ.
- 5. Склади заповіт.
- 6. Побудуй сім'ю.
- 7. Пройди свою першу колоноскопію.
- 8. Створи нову традицію.
- 9. Придбай нерухомість.
- 10. Перестань турбуватися про те, що думають інші люди.
- 11. Втіль у життя одну зі своїх сексуальних фантазій.
- 12. Займися командним видом спорту.
- 13. Прикрась свій шлюб.
- 14. Дозволь собі бути собою.
- 15. Відкрий для себе нове захоплення.
Час змінити свою кар'єру, можливо, докорінно / Фото senivpetro
- 16. Віднови зв'язок зі старими друзями.
- 17. Бережи своїх батьків.
- 18. Онови свій гардероб.
- 19. Наставляй когось.
- 20. Створи серйозний пенсійний план.
- 21. Перейди на здоровий раціон.
- 22. Зміни себе.
- 23. Підріж усе це зайве волосся.
- 24. Потіш себе.
- 25. Загладь провину.
- 26. Припини відкладати.
- 27. Повертайтеся до нових знань.
- 28. Послаб свої пороки.
- 29. Бери уроки танців.
- 30. Якщо ти майже лисий – поголи голову.
Пора нарешті оновити свій гардероб / Фото senivpetro
- 31. Почни процедури догляду за шкірою.
- 32. Постався серйозно до стоматологічної допомоги.
- 33. Поговори з фінансовим радником.
- 34. Навчися знімати стрес.
- 35. Зроби архів свого життя.
- 36. Веди щоденник.
- 37. Почни бізнес.
- 38. Підтримай справу.
- 39. Навчися основ виживання.
- 40. Опануй кілька рецептів.
Варте уваги Підкреслюй, а не приховуй: як правильний гардероб допоможе виділяти твої татуювання
Нагадуємо, що зовсім необов'язково виконувати абсолютно усі ці завдання. Але можна спробувати бодай деякі. Хоча б ті, які дозволять зробити твоє життя кращим і яскравішим. Стань кращою версією себе вчорашнього, скільки б років тобі не було!