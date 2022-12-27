Відразу ж зауважимо, що ти можеш сміливо викреслювати зі списку ті, які вже виконав. Ми ж маємо підозру, що у цьому переліку є ще дуже і дуже багато того, до чого твої руки не доходили. Тож не зволікай. Займися цим негайно!

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1. Відсвяткуй.

2. Зміни свою кар'єру.

3. Вируш назустріч пригодам.

4. Відмовся від образ.

5. Склади заповіт.

6. Побудуй сім'ю.

7. Пройди свою першу колоноскопію.

8. Створи нову традицію.

9. Придбай нерухомість.

10. Перестань турбуватися про те, що думають інші люди.

11. Втіль у життя одну зі своїх сексуальних фантазій.

12. Займися командним видом спорту.

13. Прикрась свій шлюб.

14. Дозволь собі бути собою.

15. Відкрий для себе нове захоплення.



Час змінити свою кар'єру, можливо, докорінно / Фото senivpetro

16. Віднови зв'язок зі старими друзями.

17. Бережи своїх батьків.

18. Онови свій гардероб.

19. Наставляй когось.

20. Створи серйозний пенсійний план.

21. Перейди на здоровий раціон.

22. Зміни себе.

23. Підріж усе це зайве волосся.

24. Потіш себе.

25. Загладь провину.

26. Припини відкладати.

27. Повертайтеся до нових знань.

28. Послаб свої пороки.

29. Бери уроки танців.

30. Якщо ти майже лисий – поголи голову.



Пора нарешті оновити свій гардероб / Фото senivpetro

31. Почни процедури догляду за шкірою.

32. Постався серйозно до стоматологічної допомоги.

33. Поговори з фінансовим радником.

34. Навчися знімати стрес.

35. Зроби архів свого життя.

36. Веди щоденник.

37. Почни бізнес.

38. Підтримай справу.

39. Навчися основ виживання.

40. Опануй кілька рецептів.

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Нагадуємо, що зовсім необов'язково виконувати абсолютно усі ці завдання. Але можна спробувати бодай деякі. Хоча б ті, які дозволять зробити твоє життя кращим і яскравішим. Стань кращою версією себе вчорашнього, скільки б років тобі не було!