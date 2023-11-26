Среди многих советов, которые дают эксперты, есть одна рекомендация, которая повторяется снова и снова. Те, кто ее исполняют, живут более счастливой жизнью. Несмотря на это, мало кому удается ее придерживаться.

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Это связано с тем, что – хотя нам время от времени об этом напоминают – с развитием технологий воплотить ее в жизнь становится все сложнее. Но о чем мы сейчас говорим?

Правильно, о том, чтобы меньше времени проводить в социальных сетях. Хотя мы получаем пользу от нашего смартфона и многих функций, которые он предлагает, чрезмерное пользование гаджетами имеет несколько негативных последствий.

Самая большая проблема в том, что мы можем часами сидеть перед экраном. Мы листаем фото в инстаграме, видео в тиктоке – и часто теряем ощущение времени в этом процессе.

Доктор Ран Д. Анбар составил список различных советов о том, как мы можем быть счастливы. Один из них – ограничить время, которое мы проводим в интернете, и найти другой способ быть в курсе того, что происходит в мире каждый день.

Это важно, в частности, потому, что наша самооценка страдает, когда мы тратим непропорционально много времени на жизнь других людей. Это часто приводит к тому, что мы начинаем сравнивать себя, свою внешность и отношения с ними. При этом мы видим лишь небольшую идеализированную часть реальности.

Другие приложения стали ареной для онлайн-споров и ссор, которые только злют нас – и часто заставляют сомневаться в текущем состоянии мира. Со всем тем мы тратим много времени на чтение комментариев под такими постами. То, что делает нас несчастными и обычно никуда не приводит. Если бы мы перестали читать эти комментарии, то почувствовали бы себя лучше.



Попробуй отложить на несколько часов телефон / Фото freepik

Старайся почаще активно откладывать смартфон

По словам эксперта, если ты хочешь оставаться в курсе событий, но плохо себя чувствуешь во время просмотра новостей или ток-шоу, стоит обратиться к традиционным медиа и взять в руки газету или журнал. Так ты сможешь узнавать о том, что происходит в мире, но в более медленном и самостоятельном темпе.

Мы предлагаем немного почистить свое информационное поле. Пусть в нем будет 2 – 3 проверенных издания, которым ты доверяешь. Рекомендуем подписаться на телеграм-канал 24 Канала, где оперативно и кратко можно узнавать главное.

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Многим людям сложно выполнить эти рекомендации на практике. Но те, кто это сделает, сразу заметят разницу. Просто попробуй отложить мобильный телефон на несколько часов, не брать его с собой на прогулку, найти себе другое занятие на вечер и оставить смартфон на ночь в другой комнате – и тогда ты увидишь, как ты себя будешь чувствовать.