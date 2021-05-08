Як часто потрібно мити голову чоловікові: у нас нарешті є остаточна відповідь

Миття голови – невіддільна складова догляду за собою. Але досі точаться суперечки, пов'язані з тим, наскільки часто це потрібно робити. І у нас нарешті є відповідь, яка дозволить тобі спати спокійно.

Питання, пов'язані з частотою миття голови, турбують безліч чоловіків. Комусь достатньо робити це раз на тиждень, а хтось ходить у душ щодня, приводячи до ладу свою гриву. Але якою ж є оптимальна частота миття голови? Спробуймо розібратися.

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Чому волосся стає брудним?

Твоє волосся стає жирним через ту ж причину, що й шкіра. У всьому винний шкірний жир. Чому це відбувається? Тому, що у твоїй шкірі є залози, які виділяють цю речовину. Вона допомагає зволожувати епідерміс, а також саме волосся.

Але варто розуміти, що кожен чоловік виробляє різні кількість шкірного сала. Чому? В основному на це впливають наші гормони. Наприклад, у період статевого дозрівання ми спостерігаємо збільшення виробництва жиру. Це стає причиною появи зайвого бруду на нашій шкірі, а також появи прищів.



На частоту миття голови впливає безліч факторів / Фото Unsplash

Як часто потрібно мити голову?

Але не відхиляймося від основної теми. Як часто потрібно мити голову? Ті, хто миють голову щодня, досягають парадоксального ефекту: їхня шкіра виробляє ще більше жиру, щоб компенсувати його відсутність. Тому ідея мити голову щодня повинна раз і назавжди зникнути з твого життя.

Щоб точно знати, з якою періодичністю слід мити голову, потрібно звертати увагу на ці параметри.

1. Тип шкіри

Якщо у тебе нормальний тип шкіри – не жирний, і не надто сухий – то тобі достатньо буде мити голову 1 – 2 рази на тиждень. Цю рекомендацію дали дерматологи Колумбійського університету.

Якщо у тебе жирна шкіра, то голову потрібно мити частіше. Приблизно 4 – 5 разів на тиждень.

2. Текстура волосся

Цей параметр надзвичайно важливий, тому що він впливає на те, як шкірний жир поширюватиметься від кореня до кінчиків волосся. Наприклад, пряме волосся швидше стає жирним, ніж хвилясте.

Тож, якщо у тебе пряме волосся, мити голову доведеться частіше. Наприклад, 2 – 3 рази на тиждень. Чоловікам з хвилястим волоссям можна мити голову 1 раз на тиждень.



Чоловіки з прямим волоссям змушені мити голову частіше / Фото Unsplash

3. Фактор догляду

Якщо ти використовуєш гель для укладки, віск або інші засоби, то й мити голову потрібно частіше. І чим більше ти використовуєш цих засобів, тим ретельніше тобі потрібно підійти до цього процесу.

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Якщо брати до уваги ці 3 фактори, ти зможеш виокремити формулу, яка найкраще підходить для миття твого волосся. Якщо ти миєш голову щодня, то спробуй бодай протягом 48 годин не робити цього. Це дозволить тобі побачити, наскільки швидко стає жирним твоє волосся, щоб визначити оптимальну для себе частоту.