Багато сказано про тиск першого побачення: що ти відчуваєш, які шанси, що побачення може піти не так, і яких зусиль воно вимагає від вас обох. Існує також багато інформації про те, чого не варто робити, а що варто. Але перше враження, яке ми отримуємо про людину на першому побаченні, рідко пов'язане з тим, що вона робить, чи не так? Це завжди про те, як вона поводиться. Так, це дві різні речі.

Варте уваги До неможливості просто та дуже смачно: рецепт смачного коктейлю для крутих вихідних

Присунути стілець ближче до співрозмовника – це лицарський вчинок, який ти можеш зробити, а можеш і не робити. Але зосередитися на тому, що вони говорять, замість того, щоб вдавати увагу, – це поведінка, яку ти повинен демонструвати.

Як поводитися чоловікові на першому побаченні – це те, що вже давно проаналізовано: завжди є своя версія в якомусь фільмі, в якійсь книжці, в якомусь серіалі. І немає двох абсолютно однакових версій, що не призводить ні до чого, окрім плутанини. Але коли все інше не допомагає, на порятунок приходить наука.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Sexuality and Culturey під керівництвом Джеймса Морана, психолога, що спеціалізується на соціальному та поведінковому здоров'ї в Університеті Флориди, виявило ключові моменти, яких повинні дотримуватися як чоловіки, так і жінки, щоб забезпечити успішне перше побачення.

Щоб позбавити тебе клопоту з пошуком цього дослідження та гортанням його сторінок у пошуках корисних для тебе пунктів, ми вже зробили всю роботу за тебе. Пропонуємо твоїй увазі основні висновки про те, як поводитися на першому побаченні:

1. Гумор

Жартувати або демонструвати почуття гумору – одна з найбільш потрібних рис для людей на першому побаченні. Саме так вони оцінюють, чи може претендент скласти їм хорошу компанію, і чи варто проводити більше побачень у майбутньому. Тож не зволікай, настав час стряхнути пил зі своїх жартів і увімкнути внутрішнього коміка. На кону твій другий шанс, ти повинен прагнути до успішного побачення.



Жінки цінують чоловіків з почуттям гумору / Фото freepik

2. Етикет

Уважність, ввічливість і доброзичливість – якості, які кожна жінка – та й взагалі будь-хто – цінує в чоловікові. На цьому вирішальному побаченні практика базового етикету і манер значно підвищить твої шанси отримати ще одне побачення. Насправді мова не йде про те, щоб прикидатися тим, ким ти не є, і поводитися дипломатично – насправді, це просто знак того, що тобі потрібно попрацювати над своїми манерами. Зрештою, вони корисні в будь-якій іншій сфері, чи то особиста, чи професійна.

3. Компліменти

Як то кажуть, один комплімент на день врятує від нудьги. Більшість людей на першому побаченні дуже стараються і очікують, що їхній партнер помітить їх і зробить їм комплімент. Вибір сказати щось приємне, чи то комплімент твоїй сорочці або тому, як ти зачесався, не тільки свідчить про те, що людина зацікавлена в тому, щоб її потенційний партнер почувався добре і звертає увагу на деталі. Але й допомагає розбити кригу і напругу першого побачення, якщо це необхідно.



Не варто забувати про важливість компліментів / Фото cookie_studio

Читай також 4 речі, які варто шукати у партнерці, щоб будувати щасливі та міцні стосунки

Це також хороший спосіб почати знайомство з людиною, з якою ти сидиш за одним столом. Наприклад, якщо ти зробиш комплімент її взуттю, вона може розповісти тобі жартик про нього, або ти можеш дізнатися, як сильно вона любить певний тип взуття. Все має значення, коли ти намагаєшся познайомитися з кимось ближче.