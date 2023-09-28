Многое сказано о давлении первого свидания: что ты чувствуешь, какие шансы, что свидание может пойти не так, и каких усилий оно требует от вас обоих. Есть также много информации о том, чего не стоит делать, а что стоит. Но первое впечатление, которое мы получаем о человеке на первом свидании, редко связано с тем, что он делает, не правда ли? Это всегда о том, как он ведет себя. Да, это две разные вещи.

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Придвинуть стул поближе к собеседнику – это рыцарский поступок, который ты можешь совершить, а можешь и не совершать. Но сосредоточиться на том, что они говорят, вместо того, чтобы притворяться, – это поведение, которое ты должен демонстрировать.

Как вести себя мужчине на первом свидании – это то, что давно проанализировано: всегда есть своя версия в каком-то фильме, в какой-то книге, в каком-то сериале. И нет двух совершенно одинаковых версий, что не приводит ни к чему, кроме путаницы. Но когда все остальное не помогает, на спасение приходит наука.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Sexuality and Culturey под руководством Джеймса Морана, психолога, специализирующегося на социальном и поведенческом здоровье в Университете Флориды, выявило ключевые моменты, которые должны придерживаться как мужчины, так и женщины, чтобы обеспечить успешное первое свидание.

Чтобы лишить тебя хлопот с поиском этого исследования и пролистыванием его страниц в поисках полезных для тебя пунктов, мы уже сделали всю работу за тебя. Предлагаем твоему вниманию основные выводы о том, как вести себя на первом свидании:

1. Юмор

Шутить или демонстрировать чувство юмора – одна из самых нужных черт для людей на первом свидании. Именно так они оценивают, может ли претендент составить им хорошую компанию и стоит ли проводить больше свиданий в будущем. Так что не медли, пора стряхнуть пыль со своих шуток и включить внутреннего комика. На кону твой второй шанс, ты должен стремиться к успешному свиданию.



Женщины ценят мужчин с чувством юмора / Фото freepik

2. Этикет

Внимательность, вежливость и дружелюбие – качества, которые каждая женщина – и вообще любой – ценит в мужчине. На этом решающем свидании практика базового этикета и манер значительно повысит твои шансы получить еще одно свидание. На самом деле речь не идет о том, чтобы притворяться тем, кем ты не являешься, и вести себя дипломатически – на самом деле это просто знак того, что тебе нужно поработать над своими манерами. В конце концов, они полезны в любой другой сфере, будь то личная или профессиональная.

3. Комплименты

Как говорится, один комплимент в день спасет от скуки. Большинство людей на первом свидании очень стараются и ожидают, что их партнер заметит их и сделает комплимент. Выбор сказать что-то приятное, будь то комплимент твоей рубашке или тому, как ты причесался, не только свидетельствует о том, что человек заинтересован в том, чтобы его потенциальный партнер чувствовал себя хорошо и обращает внимание на детали. Но и помогает разбить лед и напряжение первого свидания, если это нужно.



Не стоит забывать о важности комплиментов / Фото cookie_studio

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Это также хороший способ начать знакомство с человеком, с которым ты сидишь за столом. Например, если ты сделаешь комплимент ее обуви, она может рассказать тебе шуточку о ней, или ты можешь узнать, как сильно она любит определенный тип обуви. Все имеет значение, когда ты пытаешься познакомиться с кем-то ближе.