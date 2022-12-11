А проте після 50 і далі твій гардероб практично не зазнає змін, якщо порівнювати з попереднім десятиліттям. Хіба-от ти більше звертатимеш увагу на кілька речей, які головним чином стосуються комфорту та насолоди життям, яке ти будував минулі 30 років. На які саме? Читай далі.

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Як одягатися на свій вік: посібник для 50-літніх



Успіх, мудрість, досвід – і люди, з якими все це можна розділити / Фото freepik

Крок 1: особисте життя

Ти бачитимеш більше цінності в людях навколо, ніж будь-коли раніше. Адже незалежно від того, ким ти є або що ти робиш, важливі люди, з якими ти це розділяєш. А ще ти навчив своїх дітей красиво одягатися (а як інакше, ти ж уже в цьому профі). Так, ти став наставником, і це наклало відбиток на твій одяг.

Тепер – тільки високоякісні матеріали, витончені прикраси та аксесуари.

Все те, що підкреслює твій успіх, твою мудрість та досвід.



На роботі – всі дивляться на тебе, і тобі це подобається / Фото rawpixel.com

Крок 2: професійне життя

На роботі ти потихеньку навчаєш тих, хто тебе замінить. Твоя кар'єра дозволила тобі мати улюблене хобі, яскраві відпустки, будинок та повну радості родину. Далі ти все більше хотітимеш часу, щоб насолодитися всім цим. Але, ясна річ, просто залишити роботу на абикого ти не зможеш.

Тому роль наставника тобі і важлива, і подобається, і відповідного стилю одягу на роботі ти дотримуєшся.

Адже всі дивляться на тебе і ніхто інший не може подати кращий приклад того, як одягатися для успіху.



Нумо спробуй щось нове! / Фото freepik

Крок 3: хобі

Ймовірно, у тебе буде більше вільного часу. Тож якщо ти хоч мить мріяв спробувати щось нове, то саме час.

У 20 років ти купував дешеві та універсальні речі, тому що не був упевнений, що саме тобі подобається, а що ні.

На 6 десятку ти вже майже впевнений, як відповідати на ці питання. Ну, так купуй все, що захочеться!



Ти вже утвердився в житті – насолоджуйся ним / Фото Wiroj Sidhisoradej

Крок 4: аудиторія

Твоя аудиторія – це кожен, хто є у твоєму житті. І тобі більше не треба боротися за утвердження серед них. Це вже сталося.

Тож використовуй ці роки на комфорт. Якщо тобі подобаються тільки твоя старі речі – так і гаразд, вдягай їх.

Але купуй і щось нове, щоб пасувало до старого та підкреслювало твою нову особистість.



Найголовніше – прийми себе і залишайся активним / Фото freepik

Крок 5: тіло

За ці роки ти побачиш багато змін. Волосся стане світлішим і тоншим, шкіра пом'якшає, ти відчуєш, що все на твоєму тілі відчуває силу тяжіння трохи сильніше. Але тут нема біди! Просто прийми свій вік.