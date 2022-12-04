Тож і твій гардероб еволюціонує – від хлопця, яка намагається бути схожим на чоловіка, до чоловіка, який знайшов свої точки опори у світі. І ти вже розумієш, що одягатися правильно – не забаганка, а природня потреба. Ба навіть талант, який може здаватись приголомшливим, але який легко опанувати. А допоможуть у цьому наступні кроки.

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Як одягатися на свій вік: посібник для 30-літніх



Гардероб поменшає – але він значитиме більше / Фото fxquadro

Крок 1: особисте життя

Може здатися, що твоє особисте життя починає страждати під вагою роботи. Може турбувати й те, що коло твоїх друзів порідшало. Але насправді все добре – ти маєш пару, плануєш чи починаєш сімейне життя. А друзів ти не втрачаєш – а просто здобуваєш глибші зв’язки. Це природний рух до вибору якості перед кількістю.

Твій гардероб має пройти таку ж трансформацію. Геть дешеві спроби модних заяв – заміни їх якісними речами, які зможеш носити на світських зустрічах. Навіть якщо їх менше – вони означатимуть більше, і ти відчуватимеш їх глибше.

Зосередься на поставі, щоб підкреслити фігуру в розквіті сил. Відмовся від шортів і джогерів, якщо це не похід у спортзал.

І починай нарешті добирати взуття – відповідно до події, до якої ти долучаєшся.



Підкреслюй одягом свою особистість / Фото drobotdean

Крок 2: робота

Тепер, коли ти дізнався про тонкощі офісного життя та дрес-коду, якраз час зробити його своїм.

Якщо ти вдягаєш костюм щодня, відійди від сірих і блакитних до коричневих та інших природніших тонів. Інвестуй у візерунки та матеріали, які підкреслюють твою особистість.

Якщо ти не носиш костюм, все одно інвестуй в одяг кращої якості, який прослужить довго.

Якісний одяг дасть тобі свободу мати добрий вигляд та не турбуватися про враження.



Дозволь собі витрачати на одяг трохи більше грошей / Фото javi_indy

Крок 3: хобі

Ймовірно, тебе вже принаймні раз підвищували на роботі, тож твої хобі можуть виграти від цього. А хобі ти, вочевидь, вибрав таке, яке любиш і якому віддаєшся.

То чому б не покращити спорядження та одяг, які для цього хобі потрібні?

Ти ж можеш собі дозволити витратити на це трохи більше грошей.

Єдине, зваж на небезпеку полюбити одяг для хобі настільки, щоб почати носити його постійно. Так не роби – щонайменше тому, що він прослужить значно менше, ніж мав би.



Знай та розумій дрес-код свого місця роботи / Фото kues1

Крок 4: аудиторія

Твоя аудиторія у 30 років не буде однорідною. До прикладу, у професійній сфері – керівництво все ще дивиться на тебе як на перспективного працівника. А от колеги чи підлеглі – вже як на приклад для наслідування.

Хай там як, а знай та розумій дрес-код свого місця роботи та стань його зразком.

А це своєю чергою втішить і перших, і других.

Єдиний нюанс: якщо ти хочеш бути хлопцем, за яким наслідують інші, переконайся, що вже відмовився від юнацького вбрання та здійнявся до нового рівня чоловічності.



Обираючи новий одяг, більше пильнуй за комфорт / Фото senivpetro

Крок 5: тіло

Це вже вдруге у житті ти гостро відчуватимеш, як змінюється твоє тіло. Ти можеш перебувати в розквіті сил на початку 30-х років, але до їх завершення ти усвідомиш, що сповільнився.

Якщо твій стиль життя активний, якщо ти даєш своєму тілу потрібні регулярні навантаження, різниця буде незначною. Та все ж усе, що ти робитимеш, вимагатиме трохи більше зусиль.

От і вбрання почне сидіти по-іншому. Відповідно – треба буде обирати правильний пошив, пробувати нові бренди. Купуючи новий одяг, зосереджуйся на статурі та комфорті більше, ніж на ціні.

Так, так, речі вищого класу не завжди означають найкращу відповідність саме до твого тіла. Тож шукай і знаходь золоту серединку. І все буде просто бездоганно!