Відповідні зміни відбуваються й у твоєму гардеробі, й головні з них – дві: якість і придатність. Більше немає жодної причини купувати дешеве. Ти якраз у тих роках, коли заробляти гроші – не проблема. І кожен придбаний товар, зокрема й одяг, ти сприймаєш як інвестицію.

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Це не означає викидати тисячі доларів на костюми або годинники, це просто означає, що тобі більше не варто вдаватися до імпульсивних покупок. До чого ж варто вдаватися? Читай далі.

Як одягатися на свій вік: посібник для 40-літніх



Мати улюблений одяг – це чудово, але – не на всі випадки життя / Фото cookie_studio

Крок 1: особисте життя

Саме після 40 багато чоловіків відмовляються від модних іміджів, а більше віддаються "батьківським поглядам". Джинсові шорти, білі кросівки, футболка-поло? Так, але – ні:

По-перше, відділяй державу від церкви. Тобто: якщо тобі подобається гуляти поло і шортах – роби це, але відкладай такий одяг саме на такі моменти, а не вдягай його постійно.

По-друге, не думай, що такі речі пасують до будь-якої тілобудови (таку помилку часто роблять). Ні – краще вкладися у кравця, щоб він професійно подбав про одяг саме для твого тіла. Ти будеш здивований тим, що може зробити для тебе кравець.



Зосередься на якості та функціональності / Фото gpointstudio

Крок 2: професійне життя

На цю мить ти розташувався на найвищому рівні цінності для своєї компанії. Ти енергійний та ефективний, ти лідер, а попереду ще багато років праці, у які треба інвестувати. Ти більше не одягаєшся для людей, які стоять вище – ти одягаєшся для тих, хто йде позаду.

А отже, треба вдягатися так, щоб бути золотою серединкою. Не надто простим, щоб не перетворити офіс в штаб "Людей у чорному".

Але й не надто яскраво, що не перетворити оточення на безглуздий набір кричущого несмаку. І зосередься на базових речах, їхній якості та функціональності.



Ти вже маєш улюблені бренди – так нехай вони працюють / Фото halayalex

Крок 3: хобі

Ти вже здобув найвищий рівень досвіду у своїх хобі, що й не дивно, адже вони в тебе вже років 20. Ти знаєш, який одяг пасує до них – найкращі бренди та найкращі продукти.

Не варто тут нічого й змінювати – нехай продовжують працювати.

Єдине, не забувай, що цей одяг не треба переносити в інші сфери життя.



Не забувай, що не тільки для тебе важливо, як ти вдягаєшся / Фото nakaridore

Крок 4: аудиторія

Ми, чоловіки, зазвичай відчуваємо себе комфортно, одягаючи одне й те саме в будь-яке місце, куди ми йдемо. Ну, тому що це просто, легко та зручно.

А проте не слід забувати, що твоя друга половинка все ще – і це ніколи не зміниться – любить зусилля і хоче бачити їх з твого боку.

А ніщо не говорить про брак зусиль так, як вдягання однакових речей скрізь. Просто подумай про це.



Немає сорому у змінах до звичного крою свого одягу / Фото senivpetro

Крок 5: тіло

Так, як це не прикро, після 40 тіло починає м’якшати, суглоби – слабшати, а звичну вагу стає важче утримувати. Для підтримки форми потрібні додаткові зусилля. І для підтримки відповідного гардеробу – також.