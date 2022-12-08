Відповідні зміни відбуваються й у твоєму гардеробі, й головні з них – дві: якість і придатність. Більше немає жодної причини купувати дешеве. Ти якраз у тих роках, коли заробляти гроші – не проблема. І кожен придбаний товар, зокрема й одяг, ти сприймаєш як інвестицію.
Також цікаво Українські традиції та сучасні інновації: за що мільйони полюбили медову з перцем
Це не означає викидати тисячі доларів на костюми або годинники, це просто означає, що тобі більше не варто вдаватися до імпульсивних покупок. До чого ж варто вдаватися? Читай далі.
Як одягатися на свій вік: посібник для 40-літніх
Мати улюблений одяг – це чудово, але – не на всі випадки життя / Фото cookie_studio
Крок 1: особисте життя
Саме після 40 багато чоловіків відмовляються від модних іміджів, а більше віддаються "батьківським поглядам". Джинсові шорти, білі кросівки, футболка-поло? Так, але – ні:
- По-перше, відділяй державу від церкви. Тобто: якщо тобі подобається гуляти поло і шортах – роби це, але відкладай такий одяг саме на такі моменти, а не вдягай його постійно.
- По-друге, не думай, що такі речі пасують до будь-якої тілобудови (таку помилку часто роблять). Ні – краще вкладися у кравця, щоб він професійно подбав про одяг саме для твого тіла. Ти будеш здивований тим, що може зробити для тебе кравець.
Зосередься на якості та функціональності / Фото gpointstudio
Крок 2: професійне життя
На цю мить ти розташувався на найвищому рівні цінності для своєї компанії. Ти енергійний та ефективний, ти лідер, а попереду ще багато років праці, у які треба інвестувати. Ти більше не одягаєшся для людей, які стоять вище – ти одягаєшся для тих, хто йде позаду.
- А отже, треба вдягатися так, щоб бути золотою серединкою. Не надто простим, щоб не перетворити офіс в штаб "Людей у чорному".
- Але й не надто яскраво, що не перетворити оточення на безглуздий набір кричущого несмаку. І зосередься на базових речах, їхній якості та функціональності.
Ти вже маєш улюблені бренди – так нехай вони працюють / Фото halayalex
Крок 3: хобі
Ти вже здобув найвищий рівень досвіду у своїх хобі, що й не дивно, адже вони в тебе вже років 20. Ти знаєш, який одяг пасує до них – найкращі бренди та найкращі продукти.
- Не варто тут нічого й змінювати – нехай продовжують працювати.
- Єдине, не забувай, що цей одяг не треба переносити в інші сфери життя.
Не забувай, що не тільки для тебе важливо, як ти вдягаєшся / Фото nakaridore
Крок 4: аудиторія
Ми, чоловіки, зазвичай відчуваємо себе комфортно, одягаючи одне й те саме в будь-яке місце, куди ми йдемо. Ну, тому що це просто, легко та зручно.
- А проте не слід забувати, що твоя друга половинка все ще – і це ніколи не зміниться – любить зусилля і хоче бачити їх з твого боку.
- А ніщо не говорить про брак зусиль так, як вдягання однакових речей скрізь. Просто подумай про це.
Немає сорому у змінах до звичного крою свого одягу / Фото senivpetro
Крок 5: тіло
Так, як це не прикро, після 40 тіло починає м’якшати, суглоби – слабшати, а звичну вагу стає важче утримувати. Для підтримки форми потрібні додаткові зусилля. І для підтримки відповідного гардеробу – також.
- Що ж, повір, немає сорому у переході від тонкого крою до спортивного. Або від спортивного до класичного.
- Знання та прийняття змін у твоєму тілі допоможе тобі й надалі мати гарний вигляд, якщо ти носитимеш одяг, що пасуватиме статурі – тій, яка є зараз, а не тій, за якою ти сумуєш з університетських часів.