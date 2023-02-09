Гіпотеза така: "Чоловіки, які володіють спортивними машинами, безумовно, намагаються компенсувати інші недоліки". Одним із них, як ти вже зрозумів, може бути маленький пеніс або низька самооцінка. Та чи правда це? Дослідження пролило світло на це питання.

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Відповідну гіпотезу підтверджує нещодавнє дослідження, опубліковане Департаментом експериментальної психології Університетського коледжу Лондона. У ньому сказано: "Вперше ми показуємо, що (теорія – Men 24) ґрунтується на психологічній істині. Ми виявили, що експериментально маніпулюючи чоловіками, особливо літніми, якщо вони відчувають, що мають відносно маленький пеніс, це викликає у них підвищене бажання розкішних спортивних автомобілів".

Для дослідження суб'єктивними відчуттями групи чоловіків щодо розміру пеніса маніпулювали. Для цього їм надавали неправдиві дані про те, яким є середній розмір. Таким чином піддослідні вважали, що цей показник сягає 18 сантиметрів. Тож частина з них вважала, що навіть не дотягує до середньостатистичного показника.

Пізніше, під час експерименту, їм надали різну інформацію та запитали, наскільки б сильно вони хотіли мати різні продукти. Зокрема, спортивний автомобіль. Цікаво, що контрольній групі озвучили, що середній розмір пеніса – 10 сантиметрів.

Пеніси та машини

З'ясувалося, що чоловіки, які вважали, що у них відносно маленький пеніс, оцінювали спортивні машини вище. Цікаво, що найчастіше це спостерігалося у респондентів після 29 років. Крім того, виявили, що чоловіки, які вважали, що їхній пеніс більший, незалежно від віку, не оцінювали спортивні машини позитивніше.



Учені виявили кореляцію між вибором авто і довжиною пеніса / Фото senivpetro

Тож учені провели ще один аналіз самооцінки. Він показав, що відсутній зв'язок між самооцінкою та смаком до спортивних автомобілів. Тож принаймні ця частина теорії була хибною.

Ці результати демонструють цікаві питання для майбутніх досліджень. Чи має розмір пеніса сильніший зв'язок із чоловічою самооцінкою, ніж інші фактори, якими маніпулювали в цьому експерименті?,

– кажуть науковці.

І хоч дослідження підтверджує зв'язок, важливо провести інші подібні спостереження. Це дозволить краще зрозуміти, що і до чого. Сама ж вибірка цього разу становила лише 200 чоловіків. Тож будемо вважати це маленьким кроком до виявлення цікавих закономірностей, які стосуються нас, чоловіків.

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