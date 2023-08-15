Цей процес називають галактичним видоутворенням. Дослідження Грема показує, що зіткнення і подальші злиття галактик є певною формою "природного добору", який рухає процес космічної еволюції. Адже у космосі також "виживають найбільш пристосовані".

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Еволюція галактик: як змінював форму Чумацький Шлях

Галактики бувають різних форм. Деякі, як Чумацький Шлях, складаються з рукавів добре впорядкованих зірок, що обертаються по спіралі навколо центрального скупчення. Інші, такі як Мессьє 87 (M87), складаються з еліпса мільярдів зірок, що хаотично обертаються навколо невпорядкованого центрального скупчення.

З 1920-х років астрономи класифікують галактики на основі послідовності різної анатомії галактик, яку називають "послідовністю Габбла". Спіральні галактики, як наша, розташовані на одному кінці цієї послідовності, а еліптичні галактики, як M87, – на іншому. Поміж ними – витягнуті сфероподібні галактики без спіральних рукавів (лінзоподібні).

Але чого досі бракувало цій системі, так це еволюційних шляхів, які пов'язують одну форму галактики з іншою. Їх і запропонував у своєму дослідженні Алістер Грем.

Він розглянув 100 галактик поблизу Чумацького Шляху на зображеннях в оптичному світлі, зібраних космічним телескопом Габбл, і порівняв їх з інфрачервоними зображеннями космічного телескопа Спітцер. Це дозволило йому порівняти масу всіх зірок у кожній галактиці з масою їхніх центральних чорних дір.



Камертон галактичної еволюції Габбла / Зображення C. North, M. Galametz & the Kingfish Team

Це виявило існування двох типів з'єднувальних лінзоподібних галактик: перший – старі й бідні на пил, другі – навпаки.

Коли бідні на пил галактики накопичують газ, пил та інші речовини, диск, який оточує їхню центральну область, порушується, і це порушення створює спіральний візерунок – рукави.

галактики накопичують газ, пил та інші речовини, диск, який оточує їхню центральну область, порушується, і це порушення створює спіральний візерунок – рукави. Багаті на пил лінзоподібні галактики утворюються, коли спіральні галактики зіштовхуються і зливаються.

лінзоподібні галактики утворюються, коли спіральні галактики зіштовхуються і зливаються. А от спіральні галактики, такі як Чумацький Шлях, лежать між багатими на пил і бідними на пил лінзоподібними галактиками в послідовності Габбла.

Усе стало на свої місця, і, що важливо, ми тепер бачимо еволюційні шляхи через послідовність галактичних весіль, або те, що в бізнесі можна назвати поглинаннями та злиттями,

– підсумував Грем.



Галактика M87, в центрі якої – чорна діра, вперше сфотографована на початку серпня / Зображення NASA

Історія Чумацького Шляху пронизана низкою "канібалістичних" подій, коли він поглинав менші галактики-супутники, щоб зростати. Нове дослідження показує, що космічні "придбання" нашої галактики також містили поглинання іншого матеріалу і поступове перетворення з бідної на пил лінзоподібної галактики на спіральну галактику, яку ми знаємо сьогодні.

А отже, наша галактика зараз перебуває в процесі підготовки до драматичного злиття зі своєю найближчою великою галактичною сусідкою – галактикою Андромеди. Приблизно через 4 – 6 мільярдів років.

зі своєю найближчою великою галактичною сусідкою – галактикою Андромеди. Приблизно через 4 – 6 мільярдів років. Це злиття призведе до того, що спіральні рукави обох галактик будуть стерті, і нова галактика, створена в результаті цього, буде багатою на пил лінзоподібною галактикою з диском, але без спіральної структури.

і нова галактика, створена в результаті цього, буде багатою на пил лінзоподібною галактикою з диском, але без спіральної структури. Далі "дочка" Чумацького Шляху й Андромеди зустріне третю, багату на пил лінзоподібну галактику і зіллється з нею. В результаті утвориться галактика еліптичної форми, позбавлена можливості утримувати хмари газу та пилу.

Ця нова галактика буде нести історію своєї еволюції для астрономів далекого майбутнього. Нам же залишається вірити, що такі все ще існуватимуть.