Этот процесс называют галактическим видообразованием. Исследование Грэма показывает, что столкновения и последующие слияния галактик являются определенной формой "естественного отбора", двигающего процесс космической эволюции. Ведь в космосе также "выживают наиболее приспособленные".

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Эволюция галактик: как изменял форму Млечный Путь

Галактики бывают разных форм. Некоторые, как Млечный Путь, состоят из рукавов хорошо упорядоченных звезд, вращающихся по спирали вокруг центрального скопления. Другие, такие как Мессье 87 (M87), состоят из эллипса миллиардов звезд, хаотично вращающихся вокруг неупорядоченного центрального скопления.

С 1920-х годов астрономы классифицируют галактики на основе последовательности разной анатомии галактик, которую называют "последовательностью Хаббла". Спиральные галактики, как наша, расположены на одном конце этой последовательности, а эллиптические галактики, как M87, – на другом. Между ними – вытянутые сферообразные галактики без спиральных рукавов (линзообразные).

Но чего до сих пор не хватало этой системе, так это эволюционных путей, которые связывают одну форму галактики с другой. Их и предложил в своем исследовании Алистер Грэм.

Он рассмотрел 100 галактик близ Млечного Пути на изображениях в оптическом свете, собранных космическим телескопом Хаббл, и сравнил их с инфракрасными изображениями космического телескопа Спитцера. Это позволило ему сравнить массу всех звезд в каждой галактике с массой их центральных черных дыр.



Камертон галактической эволюции Хаббла / Изображение C. North, M. Galametz & the Kingfish Team

Это выявило существование двух типов соединительных линзообразных галактик: первый – старые и бедные пылью, вторые – наоборот.

Когда бедные пылью галактики накапливают газ, пыль и другие вещества, окружающий их центральную область диск разрушается, и это разрушение создает спиральный узор – рукава.

галактики накапливают газ, пыль и другие вещества, окружающий их центральную область диск разрушается, и это разрушение создает спиральный узор – рукава. Богатые пылью линзообразные галактики образуются, когда спиральные галактики сталкиваются и сливаются.

линзообразные галактики образуются, когда спиральные галактики сталкиваются и сливаются. А вот спиральные галактики, такие как Млечный Путь, лежат между богатыми пылью и бедными пылью линзообразными галактиками в последовательности Хаббла.

Все стало на свои места, и, что немаловажно, мы теперь видим эволюционные пути через последовательность галактических свадеб, или то, что в бизнесе можно назвать поглощениями и слияниями,

– подытожил Грэм.



Галактика M87, в центре которой – черная дыра, впервые сфотографированная в начале августа / Изображение NASA

История Млечного Пути пронизана рядом "каннибалистических" событий, когда он поглощал меньшие галактики-спутники, чтобы расти. Новое исследование показывает, что космические "приобретения" нашей галактики также содержали поглощение другого материала и постепенное превращение из бедной пылью линзообразной галактики в спиральную галактику, которую мы знаем сегодня.

А значит, наша галактика сейчас находится в процессе подготовки к драматическому слиянию со своей ближайшей большой галактической соседкой – галактикой Андромеды. Приблизительно через 4 – 6 миллиардов лет.

со своей ближайшей большой галактической соседкой – галактикой Андромеды. Приблизительно через 4 – 6 миллиардов лет. Это слияние приведет к тому, что спиральные рукава обеих галактик будут стерты, и новая галактика, созданная в результате этого, будет богатой пылью линзообразной галактикой с диском, но без спиральной структуры.

и новая галактика, созданная в результате этого, будет богатой пылью линзообразной галактикой с диском, но без спиральной структуры. Дальше "дочка" Млечного Пути и Андромеды встретит третью, богатую пылью линзообразную галактику и сольется с ней. В результате образуется галактика эллиптической формы, лишенная возможности удерживать облака газа и пыли.

Эта новая галактика будет нести историю своей эволюции для астрономов далекого будущего. Нам же остается верить, что такие все еще будут существовать.