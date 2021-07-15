Як дієво зменшити стрес від роботи: крутий японський метод 5С

Проблема стресу від роботи поширена по всьому світу та в усіх сферах бізнесу чи служби. Однак у Японії ця проблема просто критична, а крайнім наслідком її є демографічна криза.

Через це роботодавці часто навіть дозволяють працівникам самостійно вирішувати, чи йти до офісу, скільки днів (4 чи 5) на тиждень присвячувати роботі тощо.

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Усе це працює. Але, мабуть, найкращим винаходом японців у царині боротьби зі стресом на роботі є принцип 5С. Його наріжні камені – це порядок та усунення зайвого (непотрібного для виконання робочих завдань).

5С – подолай стрес

Сейрі – відсічи

Усе, що не потрібно для виконання робочих функцій, необхідно прибрати – з компа, зі столу, з голови. На роботі – тільки робота.

Якщо ж людина вагається щодо якоїсь речі, японці пропонують таке: покласти її у далеку шухляду на тиждень. Якщо впродовж нього про річ не згадали – геть її назавжди.



Стрес на роботі? Передусім відкинь усе зайве / Фото unsplash

Сейтон – впорядкуй

Відсік непотрібне? Тепер упорядкуй потрібне. Кожна річ повинна мати своє наперед визначене й дотримуване місце.

Причому принцип розташування речей має бути таким: частіше використовуєш – ближче кладеш.

Сейсо – вичисти

Чистота – це те, за чим неможливо приховати неефективність.

Коли ти відсік непотрібне, впорядкував потрібне – ти повинен тримати все своє у чистоті.



Чистота, порядок, система – і ніякого стресу не буде / Фото unsplash

Сейкецу – систематизуй

Це потрібно для того, щоб розум був вільним на виконання робочих завдань. Розум повинен відшуковувати прості стратегії розв'язання задач.

Тому у чистоті треба тримати не тільки свій стіл (робочий в офісі та робочий на комп'ютері), а й розум.

Сіцуке – підтримуй

Звучить просто, але насправді цей етап – найважчий.

Бо суть його в тому, щоб зуміти зобов'язати себе виконувати свої зобов'язання. Серед іншого – і попередні 4С.

випробувати себе цим методом варто. Гарантуємо, за умов його дотримання ти дуже швидко побачиш різницю між своєю ефективністю на роботі "до" і "після".

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