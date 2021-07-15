Как эффективно уменьшить стресс от работы: крутой японский метод 5С

Проблема стресса от работы распространена по всему миру и во всех сферах бизнеса или службы. Однако в Японии эта проблема просто критична, а крайним следствием ее является демографический кризис.

Поэтому работодатели часто даже позволяют работникам самостоятельно решать, идти ли в офис, сколько дней (4 или 5) в неделю посвящать работе и тому подобное.

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Все это работает. Но, пожалуй, лучшим изобретением японцев в области борьбы со стрессом на работе является принцип 5С. Его краеугольные камни – это порядок и устранения лишнего (ненужного для выполнения рабочих задач).

5С – одолей стресс

Сэйри – отсеки

Все, что не нужно для выполнения рабочих функций, необходимо убрать – с компьютера, со стола, из головы. На работе – только работа.

Если же человек колеблется по какой-то вещи, японцы предлагают следующее: положить ее в дальний ящик на неделю. Если в ее течение о вещи не вспомнили – вон её навсегда.



Стресс на работе? Прежде всего отбрось все лишнее / Фото unsplash

Сэйтон – упорядочи

Отсек ненужное? Теперь приведи в порядок нужное. Каждая вещь должна иметь свое заранее определенное и соблюдаемое место.

Причем принцип расположения вещей должен быть таким: чаще используешь – ближе кладешь.

Сэйсо – вычисти

Чистота – это то, за чем невозможно скрыть неэффективность.

Когда ты отсек ненужное, упорядочил нужное – ты должен держать всё своё в чистоте.



Чистота, порядок, система – и никакого стресса не будет / Фото unsplash

Сэйкецу – систематизируй

Это нужно для того, чтобы разум был свободен на выполнение рабочих задач. Разум должен отыскивать простые стратегии решения задач.

Поэтому в чистоте надо держать не только свой стол (рабочий в офисе и рабочий на компьютере), но и разум.

Сицукэ – поддерживай

Звучит просто, но на самом деле этот этап – самый трудный.

Ибо суть его в том, чтобы суметь обязать себя выполнять свои обязательства. Среди прочего – и предыдущие 4С.

испытать себя этим методом стоит. Гарантируем, при его соблюдении ты очень быстро увидишь разницу между своей эффективностью на работе "до" и "после".

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