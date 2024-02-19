Люди з нарцисичним розладом особистості (НРО) мають роздуте его, вважаючи себе за своєю суттю вищими за інших. Стосунки з нарцисом можуть бути емоційно виснажливими і втягнути тебе у нездорову динаміку.

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Нарцисичний партнер завжди думає лише про себе і має роздуте его. Люди, які перебувають у стосунках з нарцисичною людиною, часто намагаються впоратися з нею. Читай далі, щоб дізнатися про ознаки того, що ти зустрічаєшся з нарцисом.

1. Надмірна самозакоханість

Нарцисична особистість одержима собою в тому сенсі, що вона відчуває голод до влади, слави і постійно оцінює свій статус і престиж у суспільстві. Вони ніколи не готові зрозуміти точку зору інших людей. Коротко кажучи, їм притаманне прагнення впливати на інших, щоб ті дотримувалися їхніх поглядів.

2. Відсутність емпатії

Якщо ти відчуваєш, що твоїй партнерці бракує емпатії – це тривожний сигнал у стосунках. Нарцисичні люди демонструють відсутність турботи про інших у стосунках. Вони ставлять на перше місце свої амбіції і якимось чином не розуміють і не відповідають взаємністю на потреби у стосунках. Вони не відчувають емпатії до інших.



Нарциси відомі відсутністю емпатії / Фото freepik

3. Газлайтинг

Газлайтинг – поширена ознака того, що ти перебуваєш у стосунках з нарцисичною людиною. Вони маніпулюють і використовують тактику, щоб змусити тебе сумніватися у своєму сприйнятті. Вони намагаються вселити у тебе страх, зміщуючи фокус розмови, граючи в ігри розуму. Партнер-маніпулятор намагається перекрутити факти, щоб захистити себе.

4. Вони керують фокусом розмови

Нарцисичний партнер прагне перенаправити фокус розмови на себе. Він домінує в розмові, перебиваючи співрозмовника або підвищуючи голос, щоб нав'язати свою думку. Вони нехтують почуттями і переживаннями інших людей, і між парами у стосунках немає справжнього діалогу. Розмова завжди зосереджена на їхньому досвіді та думках.

5. Роздуте его

Нарцисична людина має роздуте его. Це означає, що вони мають перебільшене почуття власної значущості. Вони намагаються принизити тебе і роблять глузливі вирази або зауваження. Нарцисичні люди страждають від комплексу вищості і постійно принижують інших, щоб відчути свою перевагу і задовольнити своє его. Партнер-нарцис цінує его понад усе у стосунках.



У нарцисів надто роздуте его / Фото karlyukav

6. Почуття власної гідності

У романтичних стосунках нарцисичні особистості шукають захоплення і очікують, що їхній партнер задовольнить їхні очікування, потреби і бажання, на які вони не відповідають взаємністю. Вони розігрують карту жертви, якщо їхні вимоги не задовольняються у стосунках. Поширеною поведінкою є надмірна потреба у схваленні, визнанні та виконанні очікувань.

7. Вони контролюють

Зустрічатися з нарцисичним партнером – це емоційно задушливо. Вони здійснюють свій контроль, нав'язуючи свою точку зору, щоб зберегти сильну позицію у стосунках. Вони домінують і очікують, що інші дотримуватимуться їхньої думки. Вони ригідні і намагаються контролювати вибір і рішення іншої людини. Помічено навіть, що люди з НРО намагаються ментально впливати на інших.

8. Вони вважають себе досконалими

Зустрічатися з нарцисичним партнером може бути складно. Вони не гнучкі і думають, що вони ідеальні. Вони надмірно самовпевнені і ніколи не просять вибачення. Вони агресивно реагують, коли стикаються зі своєю недосконалістю. Вони демонструють фальшивий соціальний імідж, щоб приховати свою недосконалість.

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Зустрічатися з нарцисом – задача вкрай непроста. Але з нею можна впоратися. Якщо не самостійно, то з допомогою терапевта. Головне – зробити важливий крок, який дозволить звільнити себе від токсичних і небезпечних стосунків.

