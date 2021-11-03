Як дізнатися, що твоя кохана переживає кризу середнього віку: 5 ознак

Потрібно змиритися з тим фактом, що життя не завжди нагадуватиме райський сад. Зіткнення з проблемами та негараздами, незалежно від твого віку, неминуче. Але ті, хто потрапляє до групи середнього віку, почуваються ще більш пригніченими та позбавленими мотивації. Ба більше, їм здається, що вони втратили мету свого життя.

Ця криза середнього віку ставить людей перед труднощами, які змушують сумніватися у своїх здібностях. Зазвичай вона провокується подією, яка виявляється надзвичайно негативною. А ось деякі ознаки, які допоможуть виявити, що твоя кохана саме бореться з цим непростим часом. Твоя підтримка точно не буде зайвою, повір!

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1. Ознаки депресії

Слідкуй за своєю партнеркою. Вона може проявляти певні ознаки депресії: гніватися, постійно дивитися у простір перед собою, не бажати брати участь у будь-яких заходах, раптово плакати або мати проблеми зі сном. На тих, хто переживає кризу середнього віку, впливає негатив. А це, своєю чергою, може відобразитися на стосунках.



У неї можуть проявлятися ознаки депресії / Фото Elisa Ventur

2. Вона злиться

Твоя партнерка імпульсивно впадає у напад гніву. Вона також може спробувати звинувачувати тебе у своїх помилках. Знай, бажання зіграти у цю гру природно виникає у тих, хто переживає кризу середнього віку. Усе тому, що такі люди завжди перебувають на межі, що робить їх вкрай примхливими та роздратованими.

3. У неї постійні сумніви

Твоя партнерка може почати сумніватися у своїх давніх переконаннях і цінностях. Вона може почуватися пригніченою через те, у що раніше вірила. Ба більше, усі її переконання можуть здаватися хибними. Як і все її життя до цього моменту.



Вона сумнівається у своїх переконаннях і цінностях / Фото Keenan Constance

4. Вона відсторонена від тебе

Твоя партнерка може відсторонятися від ваших стосунків. І це ти відчуєш дуже сильно. Ось деякі з ознак:

твоя партнерка перестає повідомляти тобі про свої почуття,

перестає зближуватися з тобою емоційно,

у вас раптово зникає секс.

5. Вона прагне до змін

І, здавалося б, усе ж добре. Але тут потрібно розуміти, що у цих "змінах" тобі може просто не бути місця. Наприклад, вона вирішить вирушити у поїздку. Щоправда, є високі шанси, що тебе з собою вона не візьме. І це не дивно, адже ти – теж частина того періоду життя, який у неї зараз викликає сумніви. Тож їй потрібно розібратися з усім. І, бажано, наодинці.



Вона може кардинально змінити своє життя / Фото Sage Friedman

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Якою б не була поведінка твоєї коханої, варто завжди бути поруч. Не тисни не неї, не знецінюй її переживань та відчуттів. Покажи їй, що ти завжди готовий прийти на допомогу та покращити її стан. І все буде добре!