Є люди, які завжди налаштовані на секс, а є ті, чий організм / графік / тощо стають на заваді. Рано вранці, пізно ввечері або десь посередині? Коли найкраще займатися сексом, залежить від багатьох чинників.

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О цій годині найкраще займатися сексом

Один з чинників – рівень гормонів, як зауважує гормональна експертка Аліса Вітті. В інтерв'ю Daily Mail вона розповідає, коли заняття сексом стає ідеальним. Спойлер: цей час не надто зручний для більшості.

Аліса Вітті знає, що коли справа доходить до рівня гормонів у нашому організмі, ідеальний час для сексу – 15:00. І це стосується як чоловіків, так і жінок.

Чому так? А все тому, що у цей час рівень кортизолу повинен бути найвищим у жінок, а у чоловіків – рівень естрогену.

Велика кількість кортизолу передбачає багато енергії та підвищене збудження.

Натомість велика кількість естрогену робить чоловіка більш емоційним і чуйним. А це, своєю чергою, приносить користь обом партнерам.

Але оскільки 15:00 – досить незручний час для багатьох людей, які працюють, альтернатива все ж є. За словами Вітті, чоловіки відчувають особливе бажання зайнятися сексом саме вранці. Усе тому, що тоді рівень тестостерону на 30% вищий, ніж в інший час доби.



Ідеальний час для заняття сексом – 15:00 / Фото Unsplash

Але є одне "але": багато жінок хотіли б починати день спокійно і врівноважено. Тож у них бажання зайнятися сексом виникає, як правило, ввечері. Тоді, коли усі справи виконані.

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Ми, звичайно ж, не пропонуємо намагатися щодня займатися сексом о 15:00. Просто знайди ідеальний проміжок часу, який задовольнить вас обох.