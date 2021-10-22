До твоєї уваги деякі ігри, які дозволять зробити сексуальне життя насиченішим. Їх варто спробувати, якщо потрібно додати певної пікантності у вашій спальні.

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1. Карткові секс-ігри

Це нескладно. Можна, наприклад, витягати карти з колоди. На кожну карту припадатиме певне інтимне завдання. Це однозначно дозволить зробити інтимну зустріч ще приємнішою та несподіванішою. Адже ніхто з вас не знає, чим вона закінчиться.



Гральні карти допоможуть додати пікантності сексу / Фото Unsplash

2. Покер на роздягання

Це дійсно добре відома гра. Її можна грати як повністю одягненими, відтерміновуючи задоволення. Так і у спідній білизні. Повір, так грати у покер значно приємніше та цікавіше. Але будь готовим до того, що самій грі ти приділятимеш значно менше уваги.

3. Дартс

Ви можете легко перетворити звичайну гру в дартс на сексуальну. По черзі вирішуйте, хто що буде робити, якщо влучить у ціль. Кожна цифра може, наприклад, означати, яке місце ви повинні цілувати.



На кожну цифру може припадати місце, яке треба цілувати / Фото Unsplash

4. Сексуальна вечеря

Пропонуємо організувати овочеву, фруктову, м'ясну та сирну нарізку. У цьому випадку хтось один займається організацією, а другий партнер – вгадуванням. Для гри потрібно зав'язати очі. Для максимальної пікантності можна нагодувати свою другу половинку з власного рота.

5. Змійки та сходи

Ця дитяча гра може урізноманітнити ваше інтимне життя. Кожна цифра може відповідати за певну позицію. Тож кидайте гральні кості та визначайте, який секс чекає на вас сьогодні. Як ти вже розумієш, грати у цю гру можна цілу ніч.



Ця гра дозволить випадково визначати секс-позу / Фото Medium

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою можна буде зробити секс значно приємнішим і цікавішим.