Якщо пощастило, і природа подарувала тобі рослинність на обличчі, то це зовсім не означає, що за нею не потрібен відповідальний догляд. Борода потребує уваги, багато уваги, тож будь до цього готовий, якщо вирішив її не позбуватися.

Почнімо з того, що за останні роки вуса і бороди набули нечуваної популярності. Чого тільки варті спеціальні засоби та комплекси вітамінів, які купують мільйони чоловіків по всій планеті, аби у них бодай щось на обличчі виросло. Якщо ж тобі з цим поталанило більше, і ти можеш похизуватися пишною бородою, то на цьому зупинятися не варто. Вона потребує догляду, адже ти не хочеш через кілька тижнів нагадувати ксьондза з сусіднього села.

Розповідаємо на Men 24, як дати з нею раду та що робити, аби рослинність на обличчі тішила тебе щодня. Пройдемося коротенько по важливих пунктах, які допоможуть тобі розібратися у догляді за бородою.

Батько зголив бороду:

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Як часто бритися?

Ти не повіриш, але бороду потрібно підстригати. Уяви собі газон біля дому. От він гарний лиш тоді, коли рівненький. З бородою те ж саме. Тож твоя нова забавка – регулярне підстригання бороди.

Якщо по контурах бороди й вусів щетину ми видаляємо раз на два – три дні, аби виглядати пристойно. То от із довжиною тут усе індивідуально, адже залежить від того, наскільки швидко росте твоя борода.

Не варто забувати й про сам тип зачіски на обличчі. Деякі потребують чи не щоденного догляду, адже достатньо проґавити слушний момент, і всі старання підуть коту під хвіст.

Базова рекомендація: прибирай щотижня по кілька міліметрів з бороди, аби мати чистий спокій.



Бажано бритися кожні два – три дні / Фото pxhere

Чим брити бороду?

Тут слід потурбуватися про круті та якісні гаджети, які не лише не подразнюватимуть твою шкіру, а й дозволять з легкістю вправлятися з рослинністю на обличчі.

Станок

Щетину прибираємо старим добрим станком.

Барбери наголошують на тому, що в хорошому станку має бути 2 – 3 леза, а направляти їх слід за ростом щетини, а не проти. Запам'ятай це! Такий формат гоління мінімізує порізи та подразнення.

Ножиці

Вони знадобляться для того, аби підрівняти нижню лінію вусів, а також для моделювання форми бороди.

Рекомендуємо придбати спеціальні ножиці для стрижки бороди, адже вони забезпечують ідеальний зріз, а також не потребують регулярного заточування. Їх ти використовуватимеш від разу на тиждень до разу на місяць.

Усе залежить від швидкості росту волосся. Головне у цьому занятті – відсутність поспіху та порівняно прямі руки, адже є шанси, що десь ти зріжеш забагато, і доведеться моделювати бороду знову.

Тример

Сучасний гаджет, без якого важко уявити чоловіка сьогодні.

За допомогою усіляких насадок він допомагає прибрати свіжу щетину, а також підтримувати задану форму бороди.

Усе зроблено для того, аби довжина волосин була однорідною. Користуватися ним можна хоч щодня, якщо є в цьому така потреба.

Віск

Так, чоловіки теж користуються воском. Сама процедура називається ваксингом. А її особливість полягає в тому, що волосини виходять зі шкіри практично повністю та не ростуть від двох до шести тижнів. Зручно, погодься.

Цей варіант підійде для видалення зайвої рослинності з шиї та на межі росту бороди й вусів.

Щоправда, володарям жорсткої щетини слід бути обережними, адже після воску волоски можуть вростати у шкіру, викликаючи запалення. Ми вже мовчимо про той факт, що сама по собі процедура не з приємних.



Гоління – універсальний метод догляду / Фото pixabay

Як підготуватися до бриття?

Ти вирішив отак просто взяти станок до рук і стати перед дзеркалом? О, ні! Так діла не буде. Потрібно підготуватися до процесу заздалегідь.

При голінні станком слід попередньо розпарити шкіру. Це можна зробити за допомогою гарячого рушника.

Хороший також метод – гоління відразу після душу. Пом'якшена щетина легше піддається голінню, а також суттєво знижується ризик виникнення подразнення.

Якщо ти користуєшся електробритвою, то можеш поголитися під душем. Але тут слід звернути увагу на те, чи гаджет передбачає це.

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Підготуйся до процесу бриття заздалегідь / Фото pxhere

Як правильно брити бороду в домашніх умовах?

Ясна річ, що твій майстер дав тобі кілька порад після того, як випустив тебе з барбершопу. Ми ж спробуємо їх трохи освіжити у твоїй пам'яті.

Тижнева щетина

Велике щастя, що щетина вже не є ознакою того, що перед нами неохайний чоловік. Але це не означає, що вона не потребує догляду.

Її довжину можна підтримувати за допомогою тримера. Так ти зекономиш час, а також уникнеш зайвого подразнення шкіри.

Вибери собі насадку до 5 міліметрів і прибирай волоски проти їхнього росту з боків, а потім переходь до шиї.

Наостанок залиш підборіддя та верхню губу. По лініях росту щетини пройдись тим же тримером без насадки або ж звичайною бритвою.

Волосся на шиї

Ти можеш або повністю його позбуватися або вкорочувати. Тут вже дивись, як тобі більше личить.

Головне – не забувай про те, що компактна борода значно симпатичніше виглядає, аніж купол, що сягає нижче кадика. Хоча, бувають винятки з правил.

Стосовно волосся, то на шиї воно росте у всі боки, тому краще використовувати тример.

Для повного видалення щетини можна використати тример без насадок раз на два – три дні. Просто проводь гаджетом проти росту волосків.

Роби це акуратно, адже шкіра на шиї значно чутливіша та більш схильна до подразнення, ніж на обличчі.



Не забувай підстригати вуса / Фото hardbro

Вуса

Найпростіший і найуніверсальніший варіант – стрижка вусів. Але спочатку слід їх добряче розчесати, аби виявити підступні волоски, які уперто вибиваються з загальної композиції.

Маленькими ножицями акуратно обстригай міліметр довжини над і під вусами, підгортаючи основну масу волосків пальцями.

Якщо ж вуса надто довгі та густі, то по них можна пройтися тримером з насадкою від носа до губ. Вкороти волоски уздовж верхньої губи тим же девайсом, але вже без насадок.

Схожим способом легко тримати під контролем бакенбарди, аби досягнути плавного переходу між стрижкою голови й бородою.

Опісля усієї процедури не забудь про зволоження шкіри обличчя, а також про засоби для догляду за бородою. Вони створені для того, аби живити її, а також захищати від зовнішніх впливів.