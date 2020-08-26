Если повезло, и природа подарила тебе растительность на лице, то это вовсе не означает, что за ней не нужен ответственный уход. Борода требует внимания, много внимания, поэтому будь к этому готов.

Начнем с того, что за последние годы усы и бороды приобрели неслыханную популярность . Чего только стоят специальные средства и комплексы витаминов, которые покупают миллионы мужчин по всей планете, чтобы у них хоть что-то на лице выросло. Если тебе с этим повезло, и ты можешь похвастаться пышной бородой, то на этом останавливаться не стоит. Она нуждается в уходе, ведь ты не хочешь через несколько недель напоминать попа из соседнего села.

Рассказываем на Men 24 , как справиться с ней и что делать, чтобы растительность на лице радовала тебя каждый день . Пройдемся вкратце по важным пунктам, которые помогут тебе разобраться в уходе за бородой.

Отец сбрил бороду

Неожиданная реакция его маленькой дочери потрясла сеть – видео

Как часто бриться?

Ты не поверишь, но бороду нужно подстригать. Представь себе газон у дома. Вот он хороший лишь тогда, когда ровный. С бородой то же самое. Поэтому твоя новая игрушка – регулярная стрижка бороды.

Если по контурам бороды и усов щетину мы удаляем раз в два – три дня, чтобы выглядеть прилично, т о с длиной здесь все индивидуально. Ведь зависит от того, насколько быстро растет твоя борода.

Не стоит забывать и о самом типе прически на лице. Некоторые требуют чуть ли не ежедневного ухода, ведь достаточно упустить благоприятный момент, и все старания пойдут коту под хвост.

Базовая рекомендация : убирай еженедельно по несколько миллиметров с бороды, чтобы пребывать в спокойствии.



Желательно бриться каждые два – три дня / Фото pxhere

Чем брить бороду?

Здесь следует позаботиться о крутых и качественных гаджетах, которые не только не будут раздражать твою кожу, но и позволят с легкостью управляться с растительностью на лице.

станок

Щетину убираем старым добрым станком.

Барбер ы отмечают, что в хорошем станке должно быть 2 – 3 лезвия, а направлять их следует за ростом щетины, а не против. Запомни это! Такой формат бритья минимизирует порезы и раздражение.

Ножницы

Они понадобятся для того, чтобы подровнять нижнюю линию усов, а также для моделирования формы бороды.

Рекомендуем приобрести специальные ножницы для стрижки бороды, ведь они обеспечивают идеальный срез, а также не требуют регулярной заточки. Их ты будешь использовать от раза в неделю до раза в месяц.

Все зависит от скорости роста волос. Главное в этом занятии – отсутствие спешки и сравнительно прямые руки, ведь есть шансы, что где-то ты срежешь много, и придется моделировать бороду снова.

триммер

Современный гаджет , без которого трудно представить человека сегодня.

С помощью всевозможных насадок он помогает убрать свежую щетину, а также поддерживать заданную форму бороды.

Все сделано для того, чтобы длина волос была однородной. Пользоваться им можно хоть каждый день, если в этом есть такая необходимость.

Воск

Да, мужчины тоже пользуются воском. Сама процедура называется ваксингом . А ее особенность заключается в том, что волос ы выходят из кожи практически полностью и не растут от двух до шести недель. Удобно, согласись.

Этот вариант подойдет для удаления лишней растительности с шеи и на границе роста бороды и усов.

Правда, обладателям жесткой щетины следует быть осторожными, ведь после воска волоски могут врастать в кожу, вызывая воспаление. Мы уже молчим о том факте, что сама по себе процедура не из приятных.



Бритье – универсальный метод ухода / Фото pixabay

Как подготовиться к бритью?

Ты решил так просто взять станок в руки и стать перед зеркалом? О, нет! Так дела не будет. Нужно подготовиться к процессу заранее.

При бритье станком следует предварительно распарить кожу. Это можно сделать с помощью горячего полотенца.

Хороший также метод – бритье сразу после душа. Смягченная щетина легче поддается бритью, а также существенно снижается риск возникновения раздражения.

Если ты пользуешься электробритвой, то можешь побриться под душем. Но здесь следует обратить внимание на то, предусматривает ли это гаджет.

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Как мужчине правильно подготовиться к бритью бороды и уходу после



Подготовься к процессу бритья заранее / Фото pxhere

Как правильно брить бороду в домашних условиях?

Понятное дело, что твой мастер дал тебе несколько советов после того, как выпустил тебя из барбершопа. Мы же попробуем их немного освежить в твоей памяти.

Недельная щетина

Большое счастье, что щетина уже не является признаком неопрятного человека. Но это не значит, что она не нуждается в уходе .

Ее длину можно поддерживать с помощью триммера. Так ты сэкономишь время, а также избежишь лишнего раздражения кожи.

Выбери себе насадку до 5 миллиметров и убирай волоски против их роста по бокам, а затем переходи к шее.

Напоследок оставь подбородок и верхнюю губу. По линиям роста щетины пройди тем же триммером без насадки или обычной бритвой.

Волосы на шее

Ты можешь или полностью от него избавляться или укорачивать. Здесь уже смотри, как тебе больше подходит.

Главное – не забывай о том, что компактная борода значительно симпатичнее выглядит, чем купол, достигающий кадыка. Хотя, бывают исключения из правил.

Относительно волос, то на шее они растут во все стороны, поэтому лучше использовать триммер.

Для полного удаления щетины можно использовать триммер без насадок раз в два – три дня. Просто проводи гаджетом против роста волосков.

Делай это аккуратно, ведь кожа на шее значительно чувствительнее и более склонна к раздражению, чем на лице.



Не забывай подстригать усы / Фото hardbro

Усы

Самый простой и универсальный вариант – стрижка усов . Но сначала нужно их хорошенько расчесать, чтобы выявить коварные волоски, которые упорно выбиваются из общей композиции.

Маленькими ножницами аккуратно обстригают миллиметр длины над и под усами, поджимая основную массу волосков пальцами.

Если же усы слишком длинные и густые, то по ним можно пройтись триммером с насадкой от носа к губам. Укороти волоски вдоль верхней губы тем же девайсом, но уже без насадок.

Похожим способом легко контролировать бакенбарды , чтобы достичь плавного перехода между стрижкой головы и бородой.