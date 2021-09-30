Щоб справити враження, тобі потрібно кілька ароматів. Ось коротенька інструкція, яку можна використовувати, щоб ніколи не помилятися з вибором парфумів. Пам'ятай, що відповідний аромат може притягнути співрозмовника, а також додати тобі трохи впевненості!

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На день

Зранку ідеальним для усіх чоловіків буде легкий аромат. Нам потрібен свіжий, простий і не надто серйозний аромат. Щось свіже, наприклад, квіткові, цитрусові або землисті аромати.

Коли тепліше, аромат зберігається довше, а іноді ще й стає вираженішим. Тому сильні аромати можуть трохи дратувати або занадто пригнічувати інших.



Аромат для дня має бути легким / Фото Unsplash

В офісі

В офісі також варто уникати використання занадто сильних парфумів, адже це може дратувати, особливо у замкнутому просторі. Щось свіже може відмінно доповнювати твій образ. Ідеальним може бути цитрусовий або деревний аромат.

Обидва вони свіжі, і особливо останній може дати додати тобі зрілості та серйозності. А ще ці аромати ідеально підійдуть для денних ділових зустрічей.

На вечір

Більш м'які та сильні аромати можуть ідеально підійти для вечора, коли повітря прохолодніше. Для чоловіків відмінно підійдуть аромати меду, ванілі або шоколаду. А ще ти можеш вибрати і щось сильніше та насиченіше.

З іншого боку, вибір аромату також залежить від ситуації:

якщо це просто вечеря з друзями, ти можеш вибрати щось менш серйозне, наприклад, з нотками кави або ванілі;

якщо ж романтична вечеря або ти йдеш на особливу зустріч, то варто вибрати інтенсивніший і пристрасніший аромат.



На вечір ти можеш дозволити собі обрати сильніший аромат / Фото Unsplash

Завдяки вечірній прохолоді ти відчуєш себе менш перевантаженим. Але якщо ж місце, куди ти йдеш, надто спекотне – вибери спокійніший аромат.

На свята

Деякі весілля, як правило, проходять вдень і вночі, у таких випадках ми рекомендуємо вибрати щось легке, навіть якщо вночі воно трохи втратить свою силу. Ти не повинен привертати до себе усю увагу на святі молодят.

З іншого боку, коли справа доходить до менш серйозних вечорів, щось легке також може бути ідеальним вибором. Тож можеш звернути увагу на квіткові аромати. Також непоганий варіант – деревний. Усе залежить від твого смаку та стилю.

Якщо ж на тебе чекає вечірка у саду з сім'єю, то ідеально підійде легкий квітковий або цитрусовий парфум.

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Візьми на озброєння ці поради. Вони допоможуть тобі обрати ідеальний аромат для заходу, який у тебе запланований. Ми ж наостанок нагадаємо, що обливатися з ніг до голови парфумом – не найкраща ідея.