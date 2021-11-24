Як доглядати за чорною сорочкою: поради для кожного чоловіка

Чорна сорочка – ідеальна протилежність білій, але без втрати елементів витонченості та стилю. Але, на жаль, більшість чоловіків не вміють правильно доглядати за цим елементом гардероба. Тож ми, так би мовити, прийдемо на допомогу.

Дізнайся, як правильно доглядати за чорною сорочкою, щоб вона не втрачала свій колір і зовнішній вигляд. З цими порадами ти зможеш не лише заощадити достатньо грошей, а й свідоміше підійти до питання носіння одягу.

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1. Визначся: хімчистка чи самостійне прання

Тобі необхідно визначити, чи слід прати сорочку вдома, чи у хімчистці. Якщо ти не знаєш, що робити, – прочитай етикетку для догляду за одягом (вона є на сорочці). Можливо, ти зможеш добряче заощадити на її догляді, якщо займешся пранням самостійно.

Нарешті, коли ти зрозумів, що робити та прийняв рішення, врахуй, що у пральній машині ти ніколи не повинен змішувати чорну сорочку з трусами та постільною білизною (вони утворюють ворс). Що ж стосується хімчистки, то ти повинен ретельно вивчити стан сорочки як до її потрапляння туди, так і після.



Визначся, який метод прання ти обереш для чорної сорочки / Фото PlanetCare

2. Пріоритет прання

Подумай про це так: незалежно від кольору, щоразу, коли твій одяг потрапляє до пральної машини, він втрачає частину свого кольору, а його волокна злегка пошкоджуються. І це нормально.

Отже, перш ніж відправляти сорочку до пральної машини, подумай, чи потрібно її прати. Цілком імовірно, що вона чиста і приємно пахне. Тож не варто власноруч скорочувати її термін життя. Та й такий підхід до прання позитивно вплине на планету. Тут ми, до слова, розповідали, як це можуть зробити компанії.

3. Використовуй правильну температуру

Коли ти переш чорну сорочку вдома, думай, що гаряча вода завжди вимиває її колір. Тож ми рекомендуємо для прання обирати холодну воду. А ще не варто забувати про правильний віджим і полоскання. Бажано вибирати режим для делікатного прання. Він дозволить не лише випрати сорочку, а й не пошкодити манжети та комір.

Якщо ти вже й хочеш освіжити сорочку, то вибирай для цього короткі цикли прання. Це і воду заощадить, і електроенергію.

4. Вибирай правильний засіб

Спершу купи порошок для прання чорного одягу. Якщо його немає під рукою, то можна взяти варіант для кольорового, але дати його менше, ніж зазвичай. Найкраще ж – вибирати рідкі мийні засоби. Вони не лише допомагають випрати одяг, а й не залишають мильних розводів.



Вибери оптимальний мийний засіб / Фото Matthew Tkocz

5. Уникай сонця

Сушити одяг на вулиці – нормально. Але ми б не рекомендували це робити з чорними сорочками. Усе тому, що під прямими сонячними променями колір може вигорати. А це означає, що кілька таких сушінь і твоя красива сорочка може перетворитися на справжній непотріб, який соромно буде одягнути.

Чорні сорочки краще вішати на вішаки та сушити в оселі, уникаючи прямих сонячних променів. Така проста наша порада для тебе.

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Візьми на озброєння ці кілька порад, щоб твоя чорна сорочка зберігала свій зовнішній вигляд, а також приносила тобі лише комфорт. І пам'ятай про те, що правильний догляд дозволить їй прослужити значно довше.