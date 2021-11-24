Узнай, как правильно ухаживать за черной рубашкой, чтобы она не теряла свой цвет и внешний вид. С этими советами ты сможешь не только сэкономить достаточно денег, но и более сознательно подойти к вопросу ношения одежды.

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1. Определись: химчистка или самостоятельная стирка

Тебе необходимо определить, следует ли стирать рубашку дома, или в химчистке. Если ты не знаешь, что делать, – прочти этикетку для ухода за одеждой (она есть на рубашке). Возможно, ты сможешь изрядно сэкономить на ее уходе, если займешься стиркой самостоятельно.

Наконец, когда ты понял, что делать и принял решение, учти, что в стиральной машине ты никогда не должен смешивать черную рубашку с трусами и постельным бельем (они образуют ворс). Что касается химчистки, то ты должен тщательно изучить состояние рубашки как до ее попадания туда, так и после.



Определись, какой метод стирки ты выберешь для черной рубашки / Фото PlanetCare

2. Приоритет стирки

Подумай об этом так: независимо от цвета, каждый раз, когда твоя одежда попадает в стиральную машину, она теряет часть своего цвета, а ее волокна слегка повреждаются. И это нормально.

Итак, прежде чем отправлять рубашку в стиральную машину, подумай, нужно ли ее стирать. По всей вероятности, она чиста и приятно пахнет. Так что не стоит собственноручно сокращать ее срок жизни. Да и такой подход к стирке окажет положительное влияние на планету. Здесь мы, к слову, рассказывали, как это могут сделать компании .

3. Используй правильную температуру

Когда ты стираешь черную рубашку дома, думай, что горячая вода всегда вымывает ее цвет. Поэтому мы рекомендуем для стирки выбирать холодную воду. А еще не стоит забывать о правильном отжиме и полоскании. Желательно выбирать режим деликатной стирки. Он позволит не только постирать рубашку, но и не повредить манжеты и воротник.

Если ты уже хочешь освежить рубашку, то выбирай для этого короткие циклы стирки. Это и воду сэкономит, и электроэнергию.

4. Выбирай правильное средство

Сначала купи порошок для стирки черной одежды. Если его нет под рукой, то можно взять вариант для цвета, но дать его меньше, чем обычно. Лучшее же – выбирать жидкие моющие средства. Они не только помогают постирать одежду, но и не оставляют мыльных разводов.



Выбери оптимальное моющее средство / Фото Matthew Tkocz

5. Избегай солнца

Сушить одежду на улице – нормально. Но мы бы не рекомендовали это делать с черными рубашками. Все потому, что под прямыми солнечными лучами цвет может выгорать. А это значит, что несколько таких сушек и твоя красивая рубашка может превратиться в настоящий хлам, который стыдно будет одеть.

Черные рубашки лучше вешать на вешалки и сушить в доме, избегая прямых солнечных лучей. Такой простой наш совет для тебя.

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