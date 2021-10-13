Як доглядати за джинсовою курткою: що можна робити, а що – ні

Знайти ідеальну джинсову куртку – те ж саме, що зірвати джекпот. І хоч ти не станеш мільйонером, але, принаймні, у тебе буде база, яку можна носити цілий рік. А особливість джинсової куртки полягає в тому, що вона дозволяє тобі завжди бути на висоті.

Джинсова куртка – не новий винахід. З'явилася вона наприкінці 19 століття завдяки Levi Strauss, який перед тим запустив перші джинси. Це один з основних елементів гардероба у шафах мільйонів чоловіків і жінок по всьому світу. Ми ж розповімо, як правильно доглядати за джинсовою курткою, щоб вона не втрачала свою естетичність.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Коли справа доходить до джинсової тканини, носіння робить її кращою. Це те, що дозволяє одягу стати м'якшим і зручнішим, приймати форму тіла людини, яка його носить, і надає їй особливого характеру. Тож потрібно зробити максимум для того, щоб догляд за цим елементом гардероба був легким і не приніс небажаних наслідків.

Як доглядати за джинсовою курткою

Точкове чищення

Це означає, що тобі просто потрібно прибирати бруд з куртки, а не прати її повністю. Наприклад, ти посадив пляму від кетчупу. То її ми й рекомендуємо усунути. Таке точкове чищення запобігатиме руйнуванню волокон, яке виникає через регулярне прання.

Ти можеш робити це вологою тканиною або за допомогою зубної щітки, додавши трохи води та мила або мийного засобу. Цей метод простий і швидкий. А ще він допомагає заощаджувати час і воду.



Усувай плями замість того, щоб прати джинсову куртку / Фото Unsplash

Пери у холодній воді та ніколи не суши в сушарці

Якщо плями не виводяться за допомогою засобу для усунення плям або їх занадто багато, тоді тобі потрібно випрати усю куртку. Рекомендуємо це робити вручну, адже це більш делікатний спосіб. Можна ж і використати пральну машину. Але в цьому випадку ми вибираємо холодну воду.

Нагадуємо, що джинсова тканина зроблена з органічних волокон. А це означає, що гаряча вода або тепло сушарки змусять її "сісти". Для сушіння рекомендуємо покласти куртку на рівну поверхню в прохолодне місце. Нехай повітря робить свою справу.

Захищай колір куртки

Дуже ймовірно, що твої джинси й улюблена куртка були пофарбовані. Тому важливо використовувати відповідний засіб для прання, який допоможе зберегти колір і підтримувати зовнішній вигляд. Існують спеціальні засоби для світлих і темних кольорів. Тому тобі потрібно уважно читати бирка одягу, щоб підібрати той, який потрібний саме для тебе.



Використовуй спеціальні засоби для прання, щоб зберігати колір / Фото Unsplash

Ніколи не пери з іншим одягом

Велика частина джинсової тканини виділяє трохи кольору при пранні, що може забруднити інший одяг, якщо ти пратимеш його з джинсами або курткою. Ось чому тобі слід прати куртку окремо або з іншим джинсовим одягом аналогічного кольору. В інакшому випадку є шанси зіпсувати улюблені речі.

Крім того, ти повинен пам'ятати, що джинси мають міцні блискавки та кнопки. І вони теж можуть пошкодити інший одяг.

Ніколи не вішай на гачок

Тобі потрібно раз і назавжди запам'ятати, що джинсову куртку не можна вішати на гачок. Це негативно впливає на форму цього елемента гардероба. Привчи себе до того, що куртку потрібно вішати лише на плечики. І ніяк інакше.

Ремонтуй, а не купуй нову

Магія джинсової тканини полягає в тому, що вона відмінно виглядає при зношуванні. Тому, якщо твоя куртка починає рватися, тобі потрібно накласти латку або залишити її у тому ж стані. Та й узагалі у тебе є шанси подарувати нове життя старій куртці. Тому викидати її точно не треба!



Джинсова тканина відмінно виглядає при зношуванні / Фото Unsplash

Це цікаво Як обрати джинси чоловікові: на що варто звернути увагу перед покупкою

Візьми на озброєння ці поради. Нехай джинсова куртка служить максимально довго, а також приносить задоволення з кожним її носінням.