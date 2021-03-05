У гардеробі стильного чоловіка є кілька моделей курток, які не можна пропустити: верблюже пальто, пуховик, бомбер, а також хороша джинсова куртка. Зараз можна побачити безліч варіантів цих курток, але ми ж знаємо, що піонером тут був Леві Страусс, з-під чиєї руки й з'явилася куртка Levi's.

Джинсова куртка Levi's стала справжньою легендою, а також взірцем, який надихає інших іменитих виробників. Ідею Леві Страусса підгледіли й удосконалили такі бренди як Dsquared2 та Alyx Studio. Не минулося й без масмаркетів, у чиїх колекціях теж є джинсова куртка.

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Історія появи джинсової куртки Levi's

Походження джинсової куртки Levi's дуже схоже на походження культових джинсів 501. З'явилася вона наприкінці 19 століття, коли Леві Страусс створив одяг з міцної тканини для шахтарів. Сама ж тканина, яка називається денімом, отримала свою назву на честь французького міста Німа. Там розташовувалася текстильна промисловість.



Свого часу Джастін Тімберлейк зробив круту колаборацію з Levi's / Фото Levi's

Звичайно ж, тоді джинсова куртка сильно відрізнялася від її сучасної версії. Вона більше нагадувала цупку сорочку, але це не завадило їй стати шалено популярною по всьому світу.

Як і джинси, синя джинсова куртка кольору індиго, збереглася до наших днів. Тепер модель Trucker Jacket отримала потрійні виточки та передні кишені. І саме її найчастіше імітують інші виробники. Хтось просто надихається, а хтось намагається зробити копії іменитої куртки.



Тепер можна обрати й утеплену версію легендарної куртки Levi's / Фото Unsplash

Якщо ти теж хочеш мати у своєму гардеробі легендарну джинсову куртку Levi's, ми рекомендуємо дочекатися сезонних розпродажів. Так ти зможеш не лише придбати стильну річ, а й добряче зекономити.

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