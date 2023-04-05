У всіх нас бувають погані дні, і бути хорошим другом означає вміти розпізнавати такі ситуації й поповнювати душевні сили близьких. Особливо коли погані дні тягнуться тижнями.

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Одна розмова може змінити життя

Якщо ти бачиш, що хтось важливий для тебе поводиться не так, як зазвичай, це може бути ознакою ширшої проблеми. Важливо діяти швидко, але розв'язувати ситуацію обережно та виважено. Почавши розмову й обговоривши зміни, які ти помітив, ти можеш допомогти другу розкритися.

Доктор Дейн Хір вже 20 років ділиться зі світом своїми знаннями про стратегії психічного здоров'я, адже й сам неодноразово був по обидва боки питання "Чи все гаразд?" І чудово знає, яку силу може мати позитивна підтримка.



"У тебе все гаразд?" – чудовий початок, якщо він щирий / Фото freepik

Він каже: "У тебе все гаразд?" – це чудовий початок, але він має виходити від щирого інтересу. Ти маєш показати, що ти дійсно поруч – не зважаючи ані на погане, ані на хороше, ані на привабливе, ані на огидне. Показати турботу, і в жодному разі не засудження, крізь що б твій друг не проходив.



Якщо друг підтверджує, що з ним не все гаразд – ти можеш виконати певні кроки, щоб показати свою підтримку та допомогти знайти стратегії, які допоможуть краще справлятися. А якщо з ним все гаразд, він бодай знатиме, що тобі не байдуже.

Як розпитувати коректно

Коли справа доходить до такої розмови, дуже важливо підходити до неї зі співчуттям. Дослідження показують що приблизно 20% людей не запитують першими "Чи все гаразд?", бо жодного разу не мали відчуття, що комусь потрібна їхня допомога.

Справді, іноді може бути неочевидно, що комусь важко. Але якщо ти запитаєш рано і щиро, то можеш допомогти комусь, хто переживає труднощі. Надати підтримку задовго до того, як людина опиниться в кризі.



Розмовляй так, щоб одразу показати, що ти готовий підтримати друга попри будь-що / Фото freepik

Отже, як правильно ставити запитання:

Запитуй розслаблено, доброзичливо та зацікавлено. Допоможи другу розкритися простими запитаннями на кшталт "Як справи?" або "Що відбувається?"

Слухай уважно та сприймай те, що він говорить, серйозно. Не перебивай і не квап розмову. Не засуджуй досвід друга або його реакції, і визнай, що йому важко.

Заохочуй до дій. Якщо друг почувається пригнічено тижнями, порадь йому звернутися до лікаря. Позитивно оцінюй роль професіоналів у подоланні важких часів.

Відмічай у своєму щоденнику нагадування, щоб зателефонувати другу завтра чи наступного тижня, залежно як часто ви зазвичай спілкуєтеся. Якщо йому справді важко, зв'яжися з ним раніше.



Ти повинен бути тим, хто покаже другові, що він не самотній / Фото freepik

Після розмови

Після того, як ти все розпитав і ви докладно обговорили ситуацію, робота ще не закінчена. Це тільки перший крок на довгому шляху підтримки та підбадьорення.

Доктор Хір працював з тисячами людей, які переживали тривогу, стрес і депресію, щоб надати їм інструменти для створення змін. Його найголовніша стратегія – витягти людей з того місця, де вони відчувають себе недостатніми.

Але це вже робота фахівця. Що ж можеш зробити для друга ти? Говорити з ним та слухати його далі – як не сьогодні, так завтра. Зателефонувати з питанням "Все ок?" Запросити на каву. Посидіти поруч. Прості, зрештою, дії.

Зауваж: ти не повинен бути тим, хто розв'язує їхні проблеми чи змінює ситуацію. Ти повинен бути тим, хто покаже людині, що вона не самотня і не страждає наодинці.

Залишайся на зв'язку і будь поруч зі своїми друзями. Справжня турбота і піклування можуть мати велике значення.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.